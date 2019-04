Egy átlagos bolti ajándékvásárláskor 5700 forint a kosárérték

A magyar szülők egyharmada várhatóan 5 ezer forint felett, egynegyede 3-5 ezer, egyötöde 2-3 ezer forintot költ gyermeke húsvéti ajándékára idén, az éves játékpiaci forgalom 12 százalékát adó húsvétkor online vásárlásnál 8000 forint, bolti vásárlásnál 5700 forint az átlagos kosárérték - derül ki a Regio Játékkereskedelmi Kft. MTI-nek küldött felméréséből.

A megkérdezettek többsége kreatív- és fejlesztő, illetve szabadtéri játékokat, továbbá sportszereket vásárolna idén, és népszerűek az építő- és társasjátékok, valamint a kisautók - ismertette Gyaraki Dávid, a Regio Játék marketingvezetője. Hozzátette: a tavaszi értékesítési hullám jellemzően húsvétkor - idén áprilisban - tetőzik, a tavaszi időszak adja az egész éves forgalom nagyjából 20 százalékát.



A felmérésből az is kiderült, hogy a megkérdezettek 54 százaléka inkább személyesen, 46 százaléka pedig webáruházban szerzi be szívesebben a játékokat. A cég előrejelzése szerint április 13-án lesznek legtöbben a játékáruházakban, és a nagypéntek előtti pár napban is megnövekedett vásárlószámra lehet számítani.



A magyar tulajdonú Regio Játék 2018-ban 12,2 milliárd forint nettó árbevételt ért el, 16 százalékkal többet az előző évinél. Országszerte 34 boltja van, 450 dolgozót foglalkoztat, a magyar játékpiacon 25 százalékos részesedéssel rendelkezik. A cég webáruházi értékesítése évről évre több mint 50 százalékkal növekszik, és a kereskedők kiszolgálása is online történik.