Egészségügyi és rendvédelmi dolgozóknak szállítanak védőfelszereléseket

Csaknem száz helyszínre szállítanak védőfelszereléseket a koronavírus-járvány elleni védekezésben részt vevő egészségügyi és rendvédelmi dolgozóknak - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője a keddi online sajtótájékoztatón.

Lakatos Tibor ezredes elmondta, az operatív törzs döntése alapján hétfőn és kedden érkeztek, illetve érkeznek szállítmányok több tucat fővárosi és vidéki kórházba. Továbbá védőfelszerelés érkezik az Országos Mentőszolgálathoz, a rendőrséghez és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságához.



A 6,5 millió védőeszköz között főleg szájmaszkok, arcvédő pajzsok, vizsgáló kesztyűk, FFP2-es és FFP3-as maszkok, valamint az orvosi munkához szükséges védőruházatok vannak - közölte.



Az ezredes elmondta azt is, hogy a Magyar Közlönyben megjelent az április 30-tól hatályos kormányrendelet, amelynek értelmében kötelező óvodai és bölcsődei ügyeletet biztosítaniuk az önkormányzatoknak azokon a településeken, ahol a koronavírus-járvány miatt bezárták ezeket az intézményeket. Az ügyeletet munkanapokon 6-18 óra között kell biztosítani, legfeljebb öt gyermek lehet egy csoportban és az ügyeleti ellátásért térítési díj nem kérhető. A kormányrendelet szól a munkahelyi gyermekfelügyeletről is - tette hozzá.



Lakatos Tibor beszélt arról is, hogy a rendőrség három, közveszéllyel fenyegetés miatt indult ügyben tett vádemelési javaslatot: az egyik azzal az álhírrel kapcsolatos, amely - amikor még nem is volt Magyarországon fertőzött - azt állította, hogy az országban többen is meghaltak a vírus miatt.

A másik álhír szerint a Liszt Ferenc-repülőtérről több koronavírusos beteget szállítottak el, a harmadik pedig azt állította, lezárják Budapestet. Az ezredes tájékoztatása szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda az eljárásokat lefolytatta és most vádemelést javasolt a három ügyben.



Az ezredes egy kérdésre válaszolva elmondta: az álhírek terjesztése közveszéllyel fenyegetésnek számít, a rendőrség 25 közveszéllyel fenyegetés miatt indított eljárást, közülük 13 van folyamatban.

A rendőrség emellett 77 eljárást indított rémhírterjesztés miatt, ebből 32 van folyamatban. Hozzátette: több ügyben is megtalálták az elkövetőt, ezekben az ügyekben folyik a vádemelés előkészítéséhez szükséges nyomozás, a többi ügyben pedig folyamatos a felderítő munka.



Szólt arról is, hogy hétfőn 1183 esetben intézkedtek a kijárási korlátozás szabályainak megsértése miatt, a kijárási korlátozások bevezetése óta már 37 350 alkalommal kellett intézkedniük.

Képünkön: a koronavírus-járvány elleni védekezéshez szükséges védőeszközök újabb szállítmányát pakolják ki Jósa András Oktatókórház udvarán, Nyíregyházán 2020. április 28-án. A védőeszközöket a Waberer's-Szemerey Logisztika Kft. (WSZL) szállította.