Eddig csaknem 48 ezer diákot regisztráltak iskolai oltásra

Eddig csaknem 48 ezer 12 év feletti általános iskolás és középiskolás gyereket, fiatalt regisztráltak előzetesen a szülők a tanévkezdésre szervezett iskolai oltásokra - közölte a koronavirus.gov.hu pénteken.

A kormányzati portálon azt írták: az iskolákban a koronavírus elleni oltásokat augusztus 30-én és 31-én, valamint szeptember 2-án és 3-án adják be az iskolaorvosok és háziorvosok bevonásával. Az oltás Pfizer-vakcinával történik majd.



A tájékoztatás szerint a 12 év feletti korosztály számára is folyamatosan nyitott az internetes regisztráció és időpontfoglalás lehetősége is, amelyen keresztül eddig 205 ezer diákot regisztráltak oltásra és 171 ezren (83 százalék) már fel is vették azt.



A szülők visszajelzései alapján az iskolák összesítették az oltási igényeket, és a jelentkezők számától függően vagy a tanuló saját iskolájában, vagy egy közeli iskolában jelölik ki az oltás helyszínét. A szülők az oltás pontos időpontjáról és helyszínéről külön értesítést kapnak majd.



Az oltásra a 18 év alatti diáknak magával kell majd vinnie a kitöltött szülői hozzájáruló nyilatkozatot, a 18 évet betöltött diáknak a jelentkezési lapot. Ezeket a szülők e-mailben megkapták. Az első oltás után 3 héttel adják be a második oltásokat ugyanabban az iskolában, ahol az első oltást.



A közleményben ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy nem kell feltétlenül megvárni az iskolai oltást, hiszen a gyereket továbbra is könnyedén lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu holnapon, majd a regisztráció érvényesítése után időpontot is lehet foglalni a kórházi oltópontokra a www.eeszt.gov.hu honlapon. Ugyanez azokra a pedagógusokra és iskolai dolgozókra is igaz, akik esetleg még nem vették fel az oltást.

A már korábban beoltott pedagógusok és iskolai dolgozók akár már a harmadik oltásra is tudnak időpontot foglalni.



A kormány célja, hogy az iskolák továbbra is zavartalanul, jelenléti oktatásban működjenek, hiszen a munkába járó szülőknek és a gyermekeknek is ez a legjobb - írták a kormányzati portálon, hozzátéve: továbbra is az oltást javasolják a diákok és a pedagógusok védelméért.



A diákok és a pedagógusok átoltottságának köszönhetően az idei iskolakezdés jóval biztonságosabb, mint az egy évvel ezelőtti, amikor még nem volt vakcina és csak korlátozásokkal lehetett védekezni a vírus ellen - hangsúlyozták.



Továbbra is fontosnak nevezték, hogy a szülők ne vigyenek közösségbe olyan gyereket, akinek tünetei vannak, a köznevelési intézmények pedig fordítsanak fokozott figyelmet az alapvető higiénés és egészségvédelmi szabályokra.



Ahogy a mindennapokban, úgy az óvodákban és iskolákban sem kötelező a maszk és már nem kötelező a testhőmérséklet-mérés sem. Az iskolai hiányzásokra a normál szabályok vonatkoznak, az intézményvezető joga eldönteni, hogy mely esetben tekinti igazoltnak a diák távolmaradását - áll a közleményben.