Díjazták a legkiválóbb pálinkákat az országkóstolón

Az idei Pálinka országkóstolóra 48 pálinkaháztól összesen 309 tétel érkezett, a nagy szám is mutatja a kereskedelmi pálinkafőzdék minőség iránti elhivatottságát, valamint a színes termékkínálatot - mondta Zsigó Róbert, az Agrárminisztérium (AM) élelmiszerbiztonságért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten a tárca tájékoztatása szerint.



A Pálinka országkóstolót harmadszor rendezte meg a minisztérium és a Pálinka Nemzeti Tanács.



Az agrártárca államtitkára emlékeztetett: az országkóstolón díjazott, kimagasló minőségű párlatokat a Pálinkakiválóságok könyvében is közreadják. A kiadvány ötödször készül el a minisztérium gondozásában, hogy a pálinkákat és a termelőket megismertesse a fogyasztókkal.



A tavaly létrehozott pálinka weboldalon (palinka.gov.hu) számos, a témával kapcsolatos információ mellett a Pálinkakiválóságok könyve is hozzáférhető lesz elektronikus formában - áll az AM közleményében.



A Pálinka Nemzeti Tanács (PNT) közleménye szerint a legjobb pálinka díját a Tolna megyei Brill Pálinkaház Jázmin szőlő pálinkája nyerte el. Magyarország legjobb 10 ezer palack feletti pálinkája 2018-ban a Bolyhos Ágyas szilvapálinkája.



A legeredményesebb pálinkafőzde díját idén három főzdének ítélték oda, az első helyezett az 1 Csepp Pálinka, a második a Brill Pálinkaház, a harmadik a Zimek Pálinka Manufaktúra lett.



A versenyben 5 különdíjat, 62 arany-, 107 ezüst- és 91 bronzminősítést is kiosztottak - közölte a PNT.