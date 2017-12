Dietetikus: aki egészséges, ne tartson diétát!

Aki egészséges, akinek nincs orvosilag diagnosztizált problémája, annak nem kell diétát tartania az ünnepi étkezések után sem - mondta Miháldy Kinga dietetikus az M1 aktuális csatorna szerdai műsorában.



A szakember a diéta helyett inkább egészségesebb, minőségi táplálkozást, valamint kalóriaégető mozgást, kirándulást ajánlott, és óvott attól, hogy a "különböző divatdiétáknak" felüljenek az emberek.



Arról is beszélt: a diétázóknak, vagy az allergiásoknak is össze lehet állítani ünnepi menüt úgy, hogy közben tartják magukat a szigorú előírásokhoz. Példaként a cukorbetegeket említette, akiknek a süteményeket másként, édesítőszerekkel is el lehet készíteni.