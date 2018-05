Darth Vader is táncra perdült Ferihegyen

Sokan kapták fel a fejüket tegnap délelőtt a budapesti Liszt Ferenc Repülőtéren induló járatukra várakozók közül, amikor a hangosbemondóban a Han Solo nevű utast figyelmeztették, hogy fáradjon a Millenium Falconhoz. A KLM budapesti Star Wars napjának nem ez volt az egyetlen meghökkentő eleme.



May the force be with you! - Az erő legyen veled! A Csillagok háborúja szállóigévé vált mondata ihlette a Nemzetközi Star Wars Napot, amelyet minden év május 4-én (May the fourth) ünnepelnek világszerte a George Lucas által megálmodott univerzum rajongói.

Idén a holland légitársaság is csatlakozott az ünneplők sorához egy izgalmas flashmobbal a budapesti Liszt Ferenc Repülőtéren.

A filmeposzból ismert karaktereket a délelőtt folyamán több alkalommal is hangosbemondó szólította, a járatukra várakozó utasokat pedig a Star Wars ikonikus zenéi szórakoztatták a csarnok hangszóróiból. A Sky Court közepén pedig - ahol a KLM új business osztályának szuperkényelmes üléseit is kipróbálhatják az utasok - Star Wars jelmezbe öltözött táncosok mutatták be egyéni koreográfiájukat, amely kimondottan erre az alkalomra készült. A profi mozgásművészek mellett a KLM dolgozói is magukra öltötték Darth Vader, a rohamosztagosok vagy éppen Leia hercegnő jelmezét, de a két légitársaság egyenruháját viselő munkatársak is csatlak oztak hozzájuk.

A KLM járataival Budapestről induló utasok pedig egész nap a filmeposzhoz kapcsolódó ajándéktárgyakat kapnak a beszállás előtt a Star Wars pólót viselő munkatársaktól.

A Nemzetközi Star Wars Nap jó alkalom volt arra, hogy a légitársaság felhívja a figyelmet a KLM tengerentúli, elsősorban észak-amerikai járataira, amelyek kényelmes csatlakozást kínálnak a társaság európai csomópontján keresztül, ezáltal az utasoknak poggyáaszaikat csak végső amerikai célállomásaikon kell felvenniük.

A flashmobról készült videót ITT tudja megtekinteni.

A nemzetközi Star Wars napról

A Nemzetközi Star Wars Nap etimológiája az angol politikai életből indult. Amikor 1979 május 4-én Margaret Thatcher elfoglalta a miniszterelnöki széket, saját pártja a London Evening News hasábjain egész oldalas hirdetésben biztatta: «May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations.» , azaz Május 4-én veled vagyunk! Ezzel utaltak az alig két évvel korábban bemutatott Csillagok háborúja mozira. 2008-ban Luke Skywalker Napot ünnepeltek a Star Wars rajongók az akkoriban frissen megjelent tematikus facebook csoportokban, ez tört utat az analóg világ felé: néhány évvel később az Egyesült Államokban számos egyetemi kampuszon ünnepeltek május 4-én, így született meg a Nemzetközi Star Wars Nap. Az első hivatalo san szervezett eseményre a kanadai Torontóban került sor 2011-ben, játékos vetélkedővel, jelmezversennyel, zenei feldolgozásokkal, paródiákkal. A Nemzetközi Star Wars Napot 2015-ben az űrben is megtartották. A Nemzetközi Űrállomás legénysége a Csillagok háborúja közös megtekintésével ünnepeltek.