Csütörtöktől Pfizer-oltásra is lehet időpontot foglalni

Várhatóan a közeljövőben is lesz online foglalható Pfizer-oltás, a beérkező vakcinaszállítmányok és az abból első körös oltásra kiosztható oltóanyagok számától függően - közölte a koronavirus.gov.hu csütörtökön. Addig is minden regisztrált számára elérhető az időpontfoglalóban a Sinopharm-, a Szputynik és az AstraZeneca-oltóanyag.

A kormányzati portálon azt írták: 144 ezer, jellemzően március elejéig regisztrált kap csütörtökön sms-t arról, hogy a Sinopharm-, az AstraZeneca- és a Szputnyik mellett ők már Pfizer-oltást is tudnak foglalni az online időpontfoglalóban. Az országos oltási munkacsoport döntése nyomán ugyanis a keddi Pfizer-szállítmányból valamennyi első körös oltásra felhasználható vakcina lefoglalható.



A kórházi oltópontok május 14., péntek és 18., kedd közötti napokra hirdettek foglalható Pfizer-oltási időpontokat, de kizárólag azoknak, akik sms-értesítést kapnak erről - hívta fel a figyelmet a kormányzati portál.



Az időpontfoglaló elérhetősége: www.eeszt.gov.hu - emlékeztettek.



Arra is felhívták a figyelmet, hogy csak azokat fogják fogadni a kórházi oltópontok, akik az időpontfoglalásról visszaigazolást tudnak felmutatni. Kérik, ne jelenjenek meg ott olyanok, akik nem jogosultak az oltásra: akik nem regisztráltak; regisztráltak, de most még nem kaptak jogosultságot időpontfoglalásra; kaptak ugyan sms-t, de mégsem foglaltak időpontot. A kórházi oltópontokra nem fogják beengedni azokat, akik jogosulatlanul, időpontfoglalás nélkül jelennek meg - figyelmeztettek.



Csütörtökön elkezdődött a regisztrált 16-18 évesek oltása is a kórházi oltópontokon, szintén Pfizer-vakcinával. Az időpontfoglaló továbbra is nyitva van azoknak az érvényes regisztrációval rendelkező 16-18 éveseknek is, akik még nem foglaltak időpontot - olvasható a közleményben.