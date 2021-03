Csaknem 4500 biztonságos fészektartóval várja haza a gólyákat az áramszolgáltató

Idén tavasszal is a madarak védelmére kihelyezett fészektartókkal várja a gólyákat azE.ON Hungária Csoport. Korábban összesen 4399 védőeszközt telepítettek, idén márciusra újabb 48 került fel az oszlopokra az energiacég szolgáltatási területein.A már meglévő fészektartókat ellenőrizték, ha kellett cserélték a szakemberek, hogy a visszatérő madarak biztonsággal használhassák azokat és az áramellátás zavartalanságát se veszélyeztessék.

Az élővilágot kímélő, fenntartható és biztonságos energiaellátás megvalósításáért dolgozik idén is az E.ON Hungária Csoport,a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a nemzeti park igazgatóságok szakembereivel együttműködve.

A lakosságtól érkező és szakértői javaslatok alapján választották ki azt a 48 helyszínt, ahova az E.ON újabb fészektartókat helyezett el. A védőeszközöket a vállalat munkatársai rendszeresen karbantartják, és szükség szerint cserélik.

A munkákat főként januárban és februárban végezték el, hogy a madarak visszaérkezésére minden készen álljon.

Az új fészektartókra fonott fészekalap is került - így azok még vonzóbbak jövendő lakóik számára. A beavatkozások során a régi gólyafészektartókat is ellenőrizték és javították. A régebbi, akár évtizedes fészkek több mázsásra is hízhatnak, és veszélyessé válhatnak, ezek új, fonott fészekalapot kaptak.

A kikelt gólyafiókák védelmére a fészek környezetében lévő hálózati elemekre szükség szerint burkolatot tesznek az E.ON szakemberei, emellett kiülőket szerelnek fel, hogy távol tartsák a madarakat az oszlopok veszélyes részeitől.

Az energiacég néhány hete kezdte meg egy, a villamos hálózatokon nagy számban használt berendezés, az oszlopkapcsoló új, madárbarát típusának gyakorlati tesztjét három helyszínen.

A Kaposvári Villamossági Gyár Kft. fejlesztő mérnökeivel és természetvédelmi szakemberekkel, köztük a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettelés a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal közösen újragondolt eszközt a hagyományoshoz képest „fejjel lefelé" szerelik fel, így nem érhető el a madarak számára olyan pont, ami veszélyeztetné őket.

Tavaly nyár óta egy másik madárvédelmi eszköz gyakorlati tesztje is zajlik a Hortobágyon. A Kaposvári Villamossági Gyárral, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal a madarak védelmére közösen kidolgozott új burkolatokat vizsgálják.

Az E.ON szakemberei 10 helyen helyeztek el új típusú burkolatot a függőleges helyzetű oszlopkapcsolókra. Egy éven keresztül az együttműködő szervezetek folyamatosan figyelik az eszközök működését és az összegyűjtött tapasztalatok értékelése után, várhatóan idén ősszel döntenek arról, hogy a megoldás tömegesen alkalmazható-e.