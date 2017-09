Budapest Ritmo - Újra a fővárosban a világzene sztárjai

Ismét lesz Budapest Ritmo. A világzene legnagyobb magyarországi seregszemléjét, amelyet tavaly rendeztek meg először, idén október 6-tól 8-ig tartják az Akvárium Klubban, a nulladik napon szakmai showcase-t is szerveznek a Szimplában.



A Hangvető és a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál közös eseménye idén is a számos kiváló magyar és külföldi produkciót vonultat fel. Az idei Budapest Ritmo apropója az is, hogy harminc évvel ezelőtt született meg a műfaj meghatározása, a world music kifejezés - szerepel a szervezők által az MTI-hez hétfőn eljuttatott ajánlóban.



Mint írták, a Budapest Ritmo a meglepő találkozások, egyszeri csodák és felfedezések fesztiválja. A világzene jubileumán a fesztivál mintegy harminc ország fellépőit vonultatja fel, számos koncert magyar és külföldi előadók rendhagyó, közös produkciója lesz.



A hegedűvirtuóz Lajkó Félix ezúttal egy lengyel népi-klasszikus vonósbandával, a Volosival zenél együtt, a Söndörgő és az Amsterdam Klezmer Band összeállásával a délszláv tamburazene találkozik a klezmerrel, Miczura "Mitsou" Mónika, az Ando Drom egykori énekesnője a tunéziai Jawharral lép fel közösen, Harcsa Veronika a Transglobal Undergrounddal és a Fanfara Tiranával lép fel a Budapest Ritmón.



Közép- és Kelet-Európa ismert előadói mellett Dél-Amerika és Afrika aktuális világzenei sztárjai is zenélnek a fesztivál új helyszínén, az Akvárium Klubban. Lesz felszabadult camp, izraeli etno-pop, Radiohead és Nirvana údon (arab lanton) Shefita előadásában, az Authentic Light Orchestra fúziós folk-dzsesszes örmény alapokkal és kortárs hatásokkal érkezik, a zimbabwei Mokoomba pedig - amely az idei Szigeten is sikert aratott - rapből, skából, soukousból, afro-kubai dallamokból és tonga hagyományból alkot örömzenét. A három nap alatt 24 koncertet tartanak és dj-szettekkel is várják az érdeklődőket.



A Budapest Ritmo feltörekvő zenekarok számára is lehetőséget biztosít a bemutatkozásra a szakma és a közönség előtt: október 5-én a Szimplában lépnek színpadra a nemzetközi zsűri által kiválasztott produkciók. A fesztivál keretében konferenciát is rendeznek október 5-6-án: a témák között szerepel a turnészervezés Közép-Kelet-Európába és a tengerentúlra, a világzenei piac kulcsszereplői, az ügynökök szerepe és kiválasztása, a zenei oktatás változásai, valamint a balkáni együttesek promotálása.