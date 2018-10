Brüsszel több eszközzel is gyengítené a határvédelmet

A Fidesz szerint az elmúlt napok történései azt mutatják, Brüsszel több eszközzel is tovább gyengítené a határvédelmet, hogy legalizálja, segítse, felgyorsítsa az illegális migrációt.

Hidvéghi Balázs (képünkön), a párt kommunikációs igazgatója kedden Budapesten újságíróknak felidézte: az Európai Bizottság migrációügyi biztosa az ENSZ-ben arról beszélt, legalizálni és szervezni akarja a bizottság az Európába tartó gazdasági bevándorlást, és ezt a célt tűzte ki az ENSZ migrációs csomagja is.



Az Európai Parlament "szélsőségesen bevándorláspárti" állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottságában (a LIBE-bizottságban) pedig olyan javaslatot tárgyaltak, amely alapján nem lenne büntethető a bevándorlásszervezés és az embercsempészekkel való együttműködés - mondta. A javaslat azokra az NGO-kra terjedne ki, amelyek együttműködnek az embercsempészekkel és tömegesen szállítják a bevándorlókat Európába - jegyezte meg.



Hozzátette: a "Soros-hálózat" We are a welcoming Europe címmel indított nemzetközi kampányt. Brüsszel bevándorláspárti többsége újabbnál újabb javaslatokkal áll elő, hogy legalizálják a migrációt, minél több bevándorlót szállítsanak Európába - jelentette ki. Hozzátette: ezért is akarják elvenni a határvédelem jogát a tagállamoktól, és - még ezen is túlmenve - azt akarják elérni, hogy ne lehessen büntetni se az illegális határátlépést, se annak elősegítését.



Hidvéghi Balázs közölte: ebből is látszik, mi a jövő évi európai parlamenti választás tétje. Ha ez a szélsőségesen bevándorláspárti elit marad hatalmon, akkor egész Európából bevándorlókontinenst hoznak létre, legalizálják, segítik, felgyorsítják az illegális bevándorlást és megtiltják a tagállamoknak, hogy védekezzenek ellene - fogalmazott.



A politikust kérdezték a Sargentini-jelentés szerdai parlamenti vitájáról is. Kiemelte: fontos, hogy az Országgyűlés kifejezze a véleményét a "hazug, zsaroló" jelentésről, ugyanakkor úgy gondolja, mindenkit, így az EP magyar képviselőit is meg kell hallgatni a vitában. Jelezte: szerinte Ujhelyi István (MSZP-s EP-képviselő) is lehetőséget fog kapni, hogy elmondhassa álláspontját.



A Magyar Idők értesülésével kapcsolatban, hogy akár a háromgyerekes nők szja-mentességével is támogatná a kormány a gyermekvállalást, Hidvéghi Balázs elmondta: a kormány hamarosan előáll a nemzeti konzultáció kérdőívével. Rendkívül fontos, hogy több gyerek szülessen, ez stratégiai, nemzeti kérdés és minden elkövetnek, hogy elősegítsék - jegyezte meg.



Azzal kapcsolatban, hogy az EP elnöke, Antonio Tajani elítélte az EP-képviselőket ért támadásokat, a kommunikációs igazgató azt mondta: a politikai vitának van elfogadható és elfogadhatatlan kerete. Nyilvános politikai vitát folytatni természetes, sőt szükséges, ugyanakkor úgy látja, egy képviselőt ábrázoló bábu égetése már nem elfogadható formája a politikai véleménynyilvánításnak. Ilyet a kormány soha nem is csinált - tette hozzá.