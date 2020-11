Bőven ötezer fölé ment a napi megbetegedések száma, száznál is több halott

Meghalt 107, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 5318 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu szombaton. Baranyában 242 új fertőzöttet azonosítottak.



A kormányzati portálon azt írták: 104 943-ra-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 2357-re emelkedett, 24 847-en már meggyógyultak.



Az aktív fertőzöttek száma 77 739. Az aktív fertőzöttek 25 százaléka, az elhunytak 29 százaléka, a gyógyultak 27 százaléka budapesti.



Baranyában 242 új fertőzöttet azonosítottak az elmúlt egy nap során, így a számuk a járvány kezdete óta 2972.



Kórházban 5612 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 405-en vannak lélegeztetőgépen.



Hatósági házi karanténban 36 911-en vannak, a mintavételek száma 1 189 962.



Kiemelték: egész Európában exponenciálisan nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A járványt megállítani nem lehet, a cél a lassítása.



A védekezés további erősítése érdekében a kormány visszaállította a rendkívüli jogrendet, azaz kihirdette a veszélyhelyzetet. Ez azért fontos, mert a rendkívüli jogrend gyors cselekvést tesz lehetővé a kormány számára. A kormány már az Országgyűlést elé terjesztette a javaslatot, hogy a rendkívüli jogrendet 90 nappal hosszabbítsák majd meg.



A kormány az állampolgárok együttműködését kéri a rendkívüli intézkedések végrehajtásában - írták, hangsúlyozva: mindenkinek be kell tartania a szabályokat, óriási az egyéni felelősség.

"Magyarországon mindenkinek jut kórházi ágy, ellátás, lélegeztetőgép" - szögezték le, hozzátéve: a most bevezetett védelmi intézkedések célja, "hogy ez így is maradjon". Az intézkedések a járvány lassítását szolgálják, amivel az egészségügy teljesítőképességét is védik. Annak érdekében, hogy a növekvő számú koronavírusos betegek kórházi ellátása továbbra is biztosított legyen, újabb kapacitásnövelő intézkedések következnek: a halasztható műtéteket felfüggesztik, bővül az ellátásba bevont kórházak és a koronavírusos betegek számára fenntartott kórházi ágyak száma.A rendkívüli járványhelyzet miatt a kormány új rend szerint működik: naponta, kétnaponta reggel hatkor az operatív törzs a miniszterelnök részvételével ülésezik, emellett a rendkívüli jogrendi akciócsoport is újrakezdte munkáját.Kijárási korlátozás van életben: éjfél és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. Ez alól kivétel, ha valaki munkavégzés céljából, a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából vagy egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal hagyja el lakóhelyét.A járvány terjedésének csökkentése érdekében újra ingyenes a parkolás, és Budapesten, valamint a megyei jogú városokban helyi tömegközlekedési szolgáltatást végző gazdasági társaság köteles járatsűrítési tervet készíteni a munkanapokon 7 és 9, valamint 15 és 19 óra közötti időszakokra.A kormány arról is döntött, hogy be kell zárni a szórakozóhelyeket, a rendezvényeken, sportrendezvényeken, mozikban és színházakban csak minden harmadik széken lehet ülni, és kötelező a maszkviselés. Továbbra is kötelező a maszk viselése az üzletekben, a tömegközlekedési eszközökön, a szociális és az egészségügyi intézményekben, a vendéglátóhelyeken stb.A rendőrség szigorúan ellenőrzi a szabályok betartását, pénzbírságot szabhat ki, és azokat a helyeket, amelyekben nem tartják be az előírásokat, bezárja - írták.Kitértek arra is, hogy a kormány "több fronton" is tárgyal a koronavírus elleni vakcináról, hogy a magyar emberek mielőbb hozzájuthassanak majd az oltóanyaghoz.A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is mindenkitől azt kérik: kerüljék azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsák a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossanak kezet. Akinek hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. A kórházak fel vannak készülve a fokozott terhelésre, minden kórházi ellátást igénylő betegnek jut kórházi ágy és ellátás. A védekezés mostani szakaszában különösen fontos a kórházak teljesítőképességének védelme, ezért fontos a védelmi intézkedések szigorú betartása.Az egészségügyi védekezés részeként már zajlik az influenza elleni ingyenes oltások beadása, a háziorvosi praxisok ellátása a védőoltással folyamatos - közölték.Kiemelten fontos az idősek és krónikus betegek védelme. Az időseket is kérik, hogy fokozottan figyeljenek magukra és az általános óvintézkedések betartására. A kórházakban és az idősotthonokban látogatási tilalom van. Az idősotthonok fenntartóinak pedig mindent meg kell tenniük a fertőzések elkerüléséért. Ha egy szociális intézményben vagy más közösségben gócpont alakul ki, a járványügyi bevetési egység megteszi a szükséges intézkedéseket.A kormány további gazdaságvédelmi és családvédelmi intézkedéseken is dolgozik - írták.Tájékoztattak az elmúlt 24 óra rendőri intézkedéseiről is. Pénteken üzletekkel, vendéglátóhelyekkel, szórakozóhelyekkel szemben 15 esetben intézkedtek. Rendezvények megtartásával, üzletek nyitvatartásával kapcsolatos szabályok megszegése miatt 86 rendőri intézkedésre volt szükség. Az utazási korlátozások miatt 5501-szer jártak el a rendőrök. A maszkviselés szabályainak megszegése miatt 2916, a hatósági házi karantén megszegése miatt 3477 esetben intézkedtek.Az oldal térképe alapján eddig Budapesten (26 697) és Pest megyében (13 605) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Győr-Moson-Sopron (6928), Borsod-Abaúj-Zemplén (6343), Szabolcs-Szatmár-Bereg (5662) és Hajdú-Bihar megye (5215). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (1124).



Képünk illusztráció.