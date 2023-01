Bőven kapunk majd az égi áldásból, előbb esőre, majd havazásra számíthatunk

Több hullámban érkezik csapadék a jövő héten. Az első napokban még jellemzően esőre kell számítani és csak a magasabb hegycsúcsokon lehet havas eső, hó, majd a hét második felében a nyugati és északi országrészben megnő a havas eső, hó esélye. Csütörtöktől csökken a nappali felmelegedés mértéke, és a hét végén a legmelegebb órákban mindössze 0 és plusz 7 Celsius-fok közötti csúcsérték valószínű - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn erősen felhős vagy borult lesz az ég, délután a Dunántúlon lehetnek vékonyodások a felhőzetben. A csapadékzóna északkelet, kelet felé terjeszkedik, a legtöbb helyen eső várható, de a Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében havas eső, a hegyekben hó valószínű. A délies szél nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon és az Észak-Dunántúlon meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 10 fok között valószínű, délkeleten lesz enyhébb az idő.



Kedden többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, de átmenetileg akár nagyobb területen is szakadozhat, vékonyodhat a felhőzet. A délnyugat felől érkező csapadékhullámok között napközben akár hosszabb szünet is lehet. Általában esőre kell számítani, halmazállapot-váltás legfeljebb a magasabb hegycsúcsokon, esetleg az Alpokalja térségében lehet. A déli, délnyugati szél főként keleten megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 12 fok között várható, délkeleten lesz az enyhébb idő.

Szerdán napközben több helyen válhat átmenetileg szakadozottabbá a felhőzet. Több helyen kell számítani esőre, halmazállapot-váltás csak a legmagasabb hegycsúcsokon fordulhat elő. A déli, délnyugati szelet sokfelé erős, helyenként viharos lökések kísérik. Estétől a Dunántúlon északnyugatira fordul az áramlás. Hajnalban 0 és plusz 8, kora délután 5 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, délkeleten lesz enyhébb az idő.Csütörtökön átmeneti vékonyodások, szakadozások mellett erősen felhős vagy borult idő lesz a jellemző. Több helyen, nagyobb eséllyel az ország keleti felén valószínű csapadék. Általában eső várható, de nyugat és észak felől fokozatosan növekszik a havas eső, hó esélye. Több helyen megerősödik az északi szél. Hajnalban mínusz 3 és plusz 6 fok közötti értéket mérhetünk. Délután általában 1, 8 fok várható, de a délkeleti, keleti határvidéken pár fokkal enyhébb lehet az idő.Pénteken általában erősen felhős vagy borult időre kell számítani. Több helyen - nagyobb eséllyel keleten - valószínű eső, halmazállapot-váltásra nyugat és észak felé haladva növekszik az esély. Sokfelé megerősödik az északi szél. A minimum-hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 4, a maximum 0 és plusz 7 fok között várható.Szombaton többnyire erősen felhős, borult időre van kilátás. Többfelé valószínű eső, a halmazállapot-váltás esélye nyugat és észak felé növekszik. Sokfelé megerősödik az északias szél. A minimum-hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 3, a maximum 0 és plusz 7 fok között várható.Vasárnap erősen felhős vagy borult időre van kilátás. Több helyen, de már kisebb mennyiségben valószínű vegyes halmazállapotú csapadék. Sokfelé megerősödik az északias szél. Hajnalban többnyire mínusz 3, plusz 3, délután 0, plusz 6 fok várható.