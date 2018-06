Benkő: Cirill és Metód máig példa Európa megerősítésére

Szent Cirill és Szent Metód olyan évezredes példaképek, akiknek tettei üzenetként ma is érvényesek, arra szólítanak fel, hogy tegyük biztonságossá és erőssé Európát - jelentette ki a honvédelmi miniszter szombaton Zalaváron, a szlovák védelmi miniszter jelenlétében.



Benkő Tibor a magyar és a szlovák tábori lelkészi szolgálatok hagyományos, a két társvédőszent előtt tisztelgő ünnepségén úgy fogalmazott: a keresztény kelet két apostola, Európa védőszentjei "a békét, a megbékélést és a megértést hirdetik", amelyek napjainkban is időszerűek. Megmutatják, hogy "sok bonyolult vallási és kulturális, polgári és nemzetközi sajátosságukban különböző közösségekben hogyan kell életképes egységet keresni" - mondta a miniszter.



Szent Cirill és Szent Metód hitbéli elhivatottsága, szolgálata és eltökéltsége "szellemi támasza lehet az európai kontinensen élő nemzeteknek és népeknek". Példaképek, mert az akkori Európa zűrzavaros évtizedeiben felismerték az aktuális tennivalókat. A békére való törekvésre, a testvéri együttélésre való buzdítás jelenleg is fontos feladatunk - értékelte a honvédelmi miniszter.



Közölte, a szlovák és a magyar hadsereg katonáinak évek óta közös erőfeszítése, hogy hazájuktól sok száz vagy ezer kilométerre "megvalósulhasson más népek és nemzetek nyugalma, békéje, otthonra találása, kiegyensúlyozott élete".



A miniszter Márai Sándor írót idézve a tábori lelkészi szolgálatoknak arra a fontos szerepére hívta fel a figyelmet, amellyel értéket teremtenek és adnak a katonák életéhez. A katona és a tábori lelkészi szolgálat "a hitben, az akaratban, a becsületben tud találkozni", s mindezek alapjait a két szent teremtette meg az akkor itt élő szláv népeknek.



Benkő Tibor szerint a következő időszak tétje, hogy Európa megmarad-e európainak, az európai értékekkel és kultúrával, amelyért elődeink és őseink küzdöttek. Magyarország a visegrádi négyekkel és egyre több más európai országgal együtt úgy vélekedik, hogy "meg kell védeni kiharcolt életünket, életmódunkat, kultúránkat, keresztény gyökereinket".



Peter Gajdos szlovák védelmi miniszter arra emlékeztetett, hogy 1155 évvel ezelőtt érkezett meg a Nagymorva Birodalom területére Cirill és Metód, akik a szláv írásbeliség megteremtése mellett letették a szláv irodalom, a kereszténység és a kultúra alapjait is. A Szlovák Köztársaság alkotmányában szerepel is a Cirill és Metód szellemi örökségére való hivatkozás.



A két hittérő a történelemben "nagyon mély barázdát szántott" és elvetette a két nemzet emberi és kereszténységbeli identitásának magjait. Életpéldájuk inspirációul kellene, hogy szolgáljon a politikusok és a katonák számára is, mivel Cirill és Metód összekötötték az embereket. "Ez ma még fontosabb: valamit összekötni, és nem szabad polarizálni a társadalmakat" - jelentette ki a szlovák védelmi miniszter.



A zalavári megemlékezésen Horti Andrásné, a Fővárosi Szlovák Önkormányzat elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a két hittérítő küldetése az első egyesítési törekvés volt. Elhozták a keresztény hitet és a nemzetek együttműködési vágyát.



Horváth Ildikó, Zalavár polgármestere beszédében arra tért ki, hogy Zalavár egy kis falu Európában, ahol a kontinens védőszentjei valaha megfordultak. Nekik is köszönhető, hogy ma a szlovák, a cseh, az orosz, a bolgár és a magyar nemzetiség békében él egymással.

Képünkön: Benkő Tibor magyar honvédelmi miniszter (j2) fogadja Peter Gajdos szlovák védelmi minisztert a Szent Cirill - Szent Metód ünnepségen a Zalavári Történelmi Emlékpark 2018. június 16-án.