Az ország több pontján is indul a síszezon

Az M1 aktuális csatorna déli Híradója szerint Eplényben és Visegrádon is sikerült hóágyúk segítségével behavazni néhány pályát, és már Bánkúton is lehet síelni. A tervek szerint a mátrai sípark és a kékestetői pálya karácsony második napján nyit. Enyhülés várható, de a sípályák üzemeltetői abban bíznak, hogy a téli szünet idején kitart a hó a hegyekben.



Eplényben csütörtökön nyitott meg a pálya. László Márk, az Eplényi Síaréna marketingvezetője az M1-nek elmondta: az időjárás kedvező volt ahhoz, hogy folyamatosan dolgozzanak a hóágyúk. Így mintegy 80 centiméteres technikai havat tudtak gyártani. Az eplényi sípálya karácsonykor, szilveszterkor, újév napján és a két ünnep között is nyitva lesz.



Bánkúton is több pályát meg tudtak nyitni, 30-40 centiméteres hóréteggel. Nagy Norbert, a Bánkúti Síklub szóvivője azt mondta: három sípályát és egy oktatói és szánkópályát is megnyitottak.



A bánkúti sípálya szenteste és karácsonykor nem, de a két ünnep között nyitva lesz.



A tudósítás szerint a visegrádi sípályára is sokan érkeztek.



Az ország többi sípályája legkorábban a karácsonyi ünnepek után nyithat ki - hangzott el a Híradóban.