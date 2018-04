Az ember életét is megkeseríthetik a paraziták

A legtöbb házi kedvenceinket veszélyeztető parazita az ember életét közvetlenül is megkeserítheti. Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője azt javasolja, hogy házi kedvenceink mellett egy - egy séta után érdemes magunkat is átvizsgálni.



Kullancs kapcsán például erős tévhit, hogy csak az erdőben pottyanhat ránk, akár a városon belüli kert füves területén is a lábszárunkra mászhat. A bélférgek egy része az embert is megbetegítheti. A legtöbb veszélyt jelentő parazita irtására / riasztására az emberek és az állatok számára is rendelkezésre állnak permetszerek, tabletták, nyakörvek, krémek. Ezeket érdemes alkalmilag vagy szezonálisan használni.

Az Orpheus Állatvédő Egyesület javaslata paraziták megelőzésére:

- utcai sétákon használt cipőt lakótérhez érve le kell venni, a cipő talpával fekália, azzal pedig bélféreg pete is a lakásba vihető,

- házi kedvenceinket rendszeresen féregteleníteni kell, ezáltal otthonunkban csökken a fertőződés veszélye,

- szúnyog, bolha, kullancs ellen használjunk házi kedvenceink számára riasztószereket, sok kellemetlenség mellett így a szívférgesség is megelőzhető,

- kirándulások alkalmával használjunk emberre és állatra is riasztószereket,

- házi kedvenceinket és a család tagjait paraziták kapcsán rendszeresen ellenőrizzük...

Parazitákról általában:

Bolha

Bármikor bolha kerülhet az életterünkbe. Kutya által, macska által, kisállatunk játszótársairól vagy egy megmenteni szándékozott kóbor állatról is. A bolhát szokás a gazdatestről elnevezni, vagyis aszerint, hogy kinek a vérét szívja. Így létezik kutyabolha, macskabolha, és emberbolha... Legtöbb bolha szükség esetén többgazdás, azaz emberből, és más állatból is lakmározik. Viszkető érzés a boka tájékán, piros foltok és barnás ürülék a szőrzetben = bolha lehet az életterünkben! Fontos minél hamarabb az írásuk kapcsán megtenni a szükséges lépéseket!

Egy nőstény bolha 4-5 hónapnyi élete alatt 500 petét képes lerakni. Tehát villámgyorsan szaporodik! A kellemetlenségek mellett betegségeket is terjeszthetnek embernek és állatnak egyaránt! A bolha néhány, vér útján terjedő betegség transzportőrje lehet, de előfordul, hogy kutya galandféreggel is megfertőzi az embert vagy állatot.

Kullancs

Fáról, bokrokból, fűből is ránk mászhat a csípéskor gombostűnyi méretű rovar. Ha rajtunk marad, hamar megtalálja a megfelelő lágy részt és a vérünk szívása miatt belefúródik a bőrünkbe. A kullancsok által terjesztett, emberre is veszélyes két legfontosabb megbetegedés a kullancsencephalitis (a vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás) és a Lyme-kór. A Lyme-kór elleni védekezés legfőbb módja a kullancscsípés elkerülése, míg a kullancsencephalitis védőoltással megelőzhető. Az oltással való védekezés mindenki számára fontos, hiszen a kullancsencephalitises megbetegedések nagyon durva állapothoz vezethetnek!

Védekezés: bárhol, akár egy városi parkban vagy az udvaron történő séta vagy piknikezés is kullancsveszélyt jelenthet. Lehet, hogy Ön azt gondolja, hogy szinte kizárt, hogy fertőzött kullancs csípje meg, azonban egy ártatlannak tűnő kutyasétáltatás, vagy egészségügyi séta is alkalmat nyújthat arra, hogy fertőzött kullanccsal találkozzon.

Szívférgesség

Fontos a szűrővizsgálat. Alapvetően a megelőzésre használható szerek első alkalmazása előtt is javasolt egy ilyen vizsgálat elvégzése. Amennyiben a vérvizsgálat negatív lesz, akkor lehet elkezdeni a védekezést folyamatosan tavasztól őszig, az állat élete végéig. A szívférgesség szúnyogok által terjed. A szúnyog vért szív egy fertőzött állatból, ekkor a vérrel együtt a féreg lárvaalakjai (mikrofilaria) is a szervezetébe jutnak. A lárvák a szúnyogban tovább fejlődnek (megfelelő külső hőmérséklet mellett kb. 2 hétig), majd egy következő vérszívással jutnak az addig egészséges állatba.

Védekezéskor 2 fontos dolog előzi meg betegség terjedését:

- szúnyogokat távol tartó készítmények folyamatos használata: nem tudja beoltani a lárvákat kedvencünkbe.

- a bejutott lárvákat elpusztító készítmények folyamatos használata: a bejutott lárvákat semmisíti meg.

A paraziták elleni harc kapcsán Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület munkatársa kifejtette, hogy a hangsúly a megelőzésen van. A sok kellemetlenség, betegségek, szövődmények elkerülése egy kis odafigyelés mellett kiküszöbölhetők. A www.zug.hu állatbarát web kuckóban a problémakör kapcsán sok hasznos információ érhető el.