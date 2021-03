Az előttünk álló héten végre beköszönt a tavasz - Már éppen itt az ideje!

A következő napokban is előfordulhat havas eső, hózápor, de melegszik is az idő, a hétvégén néhol akár 19 fok is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn a hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett szórványosan előfordul hózápor, néhol havas eső, zápor. A szél erős, főleg a Nyugat-Dunántúlon, valamint északkeleten viharos lehet. A leghidegebb órákban mínusz 5 és plusz 2, napközben plusz 6 és 9 fok között alakul a hőmérséklet.



Kedden helyenként előfordulhat zápor, hózápor, havas eső, de emellett napsütéses idő várható. Több helyen lesz erős a szél. A minimumok többnyire mínusz 8 és 0, a maximumok 7-13 fok között valószínűek.

Szerdán jellemzően sok lesz a napsütés, de nyugatabbra felhősebb lesz az ég, és ott helyenként zápor, hózápor is előfordulhat. A szél több helyen megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 4 és plusz 4, a legmagasabb hőmérséklet 7 és 12 fok között alakul.Csütörtökön és pénteken több órára kisüt a nap, legfeljebb néhol fordulhat elő zápor. A minimumhőmérséklet csütörtökön általában mínusz 5 és plusz 3, pénteken mínusz 4 és plusz 3 fok között valószínű. A nappali maximumok csütörtökön 8 és 14, pénteken 10 és 18 fok között alakulnak.Szombaton fokozatosan megnövekszik a felhőzet, ezzel együtt pedig valamelyest megnő az eső, záporeső esélye is. A leghidegebb órákban 0 és plusz 6, napközben 12-19 fok között alakul a hőmérséklet.Vasárnap csökken a felhőzet, és a legtöbb helyen több órára kisüthet a nap. Egyre kisebb eséllyel fordulhat elő gyenge eső, záporeső. A hajnali 1-6 fokról délutánra 10-17 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.