Az ellenzék továbbra sem fogadja el a választók akaratát

Az ellenzéki pártok továbbra sem képesek elfogadni a választók akaratát és továbbra is saját, kicsinyes politikai harcaikkal vannak elfoglalva - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója pénteken Budapesten újságíróknak.



Hidvéghi Balázs az új kormány megalakulása alkalmából tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a nemzeti kormány a magyar választók egyértelmű felhatalmazásával kezdheti meg a munkát.



Az áprilisi választáson a Fidesz-KDNP különlegesen erős bizalmat és támogatást kapott a szavazóktól arra, hogy folytassa az ország kormányzását - tette hozzá.



Az ellenzék ugyanakkor nem képes elfogadni a vereséget, amit jelez, hogy nem jelentek meg az Országgyűlésben a miniszterek eskütételénél. A választók akaratával szemben, nem az ország ügyeivel, csak kicsinyes politikai harcaikkal foglalkoznak - fűzte hozzá.



A Fidesz-KDNP és a most megalakult nemzeti kormány céljai ugyanakkor változatlanok: "keresztény kultúránk, a határok és az ország szuverenitásának a védelme".



"Mindent el fogunk követni, hogy Magyarországot megőrizzük magyar országnak és nem engedjük, hogy bevándorlóországot csináljanak belőle" - szögezte le.



Hangsúlyozta, továbbra is a munkában és a magyar családokban hisznek és azért fognak dolgozni, hogy a pénzügyi stabilitás megőrzése mellett minél inkább tudják támogatni a magyar vállalkozásokat. "Célunk a teljes foglalkoztatottság és a magyar családok minél erősebb támogatása a jövőben is" - mondta Hidvéghi Balázs.