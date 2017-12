Az ellenzék nem tudja megvédeni Magyarországot

A Fidesz szerint az elmúlt évek egyértelműen bebizonyították, hogy az ellenzékre nem lehet számítani Magyarország biztonságának megvédésében.



Puskás Imre, a kormánypárt szóvivője csütörtökön, Budapesten tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, az ellenzéki pártok viselkedése egyértelműen veszélyt jelent Magyarországra és a magyar emberekre.



Kiemelte, Gyurcsány Ferenc pártja, a szocialisták és az LMP a magyar Országgyűlésben és az Európai Parlamentben is mindig a brüsszeli bevándorláspolitikát támogatták, így ha rajtuk múlna, Magyarországra már megkezdődhetne a migránsok betelepítése és ezzel egy időben megjelenne a terrorveszély is.



A Fidesz szóvivője a Jobbikot is megbízhatatlannak nevezte, hangsúlyozva, hogy szerintük az ellenzéki párt Magyarország legfontosabb kérdésében, a biztonság fenntartásában is mindig a saját pártpolitikai érdekei szerint cselekszik.



Puskás Imre aláhúzta, a nagy csaták még csak most kezdődnek, ugyanis Brüsszel 2018-ban igyekszik majd keresztülverni azokat a döntéseket, amelyek utat engedhetnek a kötelező betelepítési kvótának és a Soros-terv egyéb pontjainak.



Ezek a lépések pedig egyértelműen Európa biztonságát veszélyeztetik, mivel "ahol tömegesen jelentek meg a migránsok, ott veszélybe került a hétköznapok biztonsága" - mondta a kormánypárti politikus.



Kifejtette, híradásokból tudható, hogy a szülők békés németországi kisvárosokban nem engedik egyedül gyermekeiket az iskolákba, továbbá Svédországban olyan gyakran fordul elő csoportos nemi erőszak, hogy a helyi lakosok önkéntesen járőröznek azokban a városokban, ahol nagy számban élnek migránsok.



Puskás Imre szerint emellett a szilveszter közeledtével az a legfontosabb európai hír, hogy milyen biztonsági intézkedéseket kell megtenni a különböző év végi rendezvények biztonsága, a migránsok által elkövetett nemi erőszak megelőzése érdekében.



A magyar baloldal mindezek ellenére sem a határzárat, sem azokat a jogszabály-módosításokat nem támogatta, amelyek szigorították a betelepülést, sőt az ellenzék azt is elutasította, hogy alkotmányt módosítsanak a kényszerbetelepítés ellen.



Az ellenzék két éve még a bevándorlás tényét, egy éve a kötelező kvótát, mostanában pedig a Soros-terv létezését és végrehajtását tagadja azzal, hogy kétségbe vonta a Soros-terv elleni nemzeti konzultáció eredményét, miközben a magyar emberek többsége ellenezte a kötelező betelepítési kvótát és a bevándorláspárti politikát - mondta.



Puskás Imre emlékeztetett arra is, hogy az ellenzék a parlamentben nem szavazta meg azt a határozatot, amely ellenezte az Európai Parlament novemberi, a kötelező kvóta, illetve a Soros-terv egyéb pontjainak végrehajtását megkönnyítő döntését.



Hangsúlyozta, ennek tudatában most még nagyobb a jövő évi választás tétje, vagyis az, hogy milyen kormány alakul 2018 tavaszán.



Az a tét, hogy az ellenzék kerül-e hatalomra, amely egyértelműen végrehajtaná a Brüsszelből diktált bevándorláspárti politikát, amelyet a "Soros-hálózat tagjai próbálnak ránk kényszeríteni", és Magyarország is egy bevándorlóországgá változna - fejtette ki a kormánypárt szóvivője, aláhúzva, hogy a Fidesz-KDNP-nek ezzel szemben 2018-ban is a magyarok biztonsága a legfontosabb.



A kormány ugyanis semmilyen nyomásra sem hajlandó változtatni szigorú bevándorláspolitikáján, így például továbbra sem kívánja lebontani a kerítést, mert olyan Magyarországot akar, amelyik nem válik bevándorlóországgá - mondta.



Puskás Imre kérdésre válaszolva megerősítette Németh Szilárd, a Fidesz alelnökének azon nyilatkozatát, hogy a Soros-hálózat részét képező civil szervezetek nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek, mivel céljaik között szerepel, hogy egy bevándorláspárti kormány alakuljon és hogy végrehajtsák a kötelező betelepítési kvótát.