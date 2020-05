Az egyik áldozat fia szerint hónapokig nem volt orvos az idősotthonban

Tavaly év vége óta nem tudott orvossal beszélni a Fővárosi Önkormányzat kezelésében álló Pesti úti idősotthonban az a férfi, akinek idős édesanyja egyike a harmincnégy áldozatnak. A férfi azt mondta az M1-nek, hogy akkor sem tudtak orvossal beszélni, amikor a sajtóból kiderült, az otthonban felütötte a fejét a járvány. A főváros vezetése a botrány kirobbanása óta próbálja hárítani a felelősséget és kitart amellett, hogy az otthonban minden rendben volt - hangzott el az M1 Híradójában.

Hónapokig egyetlen orvossal sem tudott beszélni a Pesti úti idősotthonban - erről számolt be az M1-nek Cs. Krisztián. Édesanyja március 30-án vesztette életét a fővárosi fenntartású intézményben. A férfi elmondása szerint az otthonban tavaly novemberben változott meg minden: a korábbi ápolók eltűntek, lecserélték a főnővért, és az orvossal többé nem tudtak beszélni. Innentől kezdve szerinte nem foglalkoztak az édesanyjával.

Cs. Krisztián szerint akkor sem kaptak tájékoztatást, amikor édesanyja állapota hirtelen leromlott.

A férfi elmondta, akkor sem tudták elérni a fővárosi fenntartású idősotthon hivatalos orvosát, amikor már kiderült, hogy a koronavírus megjelent az intézményben. Telefonon az egyik ápoló még azt is letagadta, hogy az intézményben lennének fertőzöttek.

Az otthonból éppen aznap szállítottak el először öt koronavírus-fertőzött beteget. Cs. Krisztiánnal pedig még ugyanaznap közölték, hogy az édesanyja elhunyt.

Az otthonban azóta harmincnégyre nőtt a halálos áldozatok száma, és összesen 295 gondozott valamint 26 dolgozó fertőződött meg. Bár azt már az első vizsgálatok is megállapították, hogy az orvosi ellátásban mulasztás történhetett az intézményben, Karácsony Gergely főpolgármester ezt azóta is tagadja.

Kedden is arról beszélt, hogy van és volt is orvos az otthonban, annak ellenére, hogy a fővárosi kormányhivatal az elmúlt héten szúrópróbaszerűen is ellenőrizte az intézményt, és az öt alkalomból négyszer sem a főállású orvos, sem pedig a szerződött háziorvosok nem voltak elérhetők a helyszínen. Karácsony Gergely szerint viszont minden rendben volt.

Cs. Krisztián szerint elhunyt édesanyja korábbi szobatársai is arról számoltak be, hogy senki sem vizsgálja őket az intézményben.

A férfi az M1 stábjának úgy fogalmazott: „tragikus, hogy a Fővárosi Önkormányzat és az otthon működtetői a több tucat halott és fertőzött ellenére továbbra sem mondják meg az igazat arról, hogy mi zajlott az intézményben."

Az Origo csütörtökön arról írt, hogy a Pesti úti idősotthon mellett öt másik fővárosi fenntartású szociális intézményben is megjelent a koronavírus. A hivatalos tájékoztatás szerint az összes idősotthonban igazolt fertőzött 57 százaléka fővárosi fenntartású otthonokban él, és az elhunytak 74 százaléka is ezekből az intézményekből került ki.