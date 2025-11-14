Átlépte az egymilliót a visszaküldött konzultációs ívek száma

Már több mint egymillióan tiltakoznak a brüsszeli bábok adóemelési tervei ellen. A magyar emberek megértették, hogy nagy a tét, ezért a kormány köszönetet mond mindenkinek, aki már visszaküldte a nemzeti konzultációs kérdőívet - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pénteken a kormány Facebook-oldalán.

Hidvéghi Balázs a közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta, a magas részvétel azt jelzi, hogy a magyar emberek látják, mi zajlik: Brüsszel háborúra készül, a háború árát pedig többek között a magyarokkal akarják megfizettetni.

"A brüsszeli bábkormányoktól pénzbehajtást, adóemeléseket és megszorításokat várnak el" - fogalmazott a politikus, hozzátéve, hogy nem véletlenül jönnek ki folyamatosan a Tisza Párttól is az adóemelésekre és megszorításokra vonatkozó tervek.

Hidvéghi Balázs hangsúlyozta, hogy az adóemelések a dolgozókat, a gyerekes családokat, a nyugdíjasokat és a vállalkozásokat is sújtanák.



Ez a "háborús adóemelő politika" veszélyeztet mindent, amit az elmúlt 15 évben a kormány elért: a családi adórendszert, az adókedvezményeket, az édesanyák és fiatalok adómentességét, Európa legalacsonyabb személyi jövedelemadóját és társasági adó kulcsát, valamint Magyarország biztonságos energiaellátását és így a rezsicsökkentést is.

"Nem túlzás azt mondani, hogy az adóemelések megélhetési válságba sodornának sok-sok magyar családot, nyugdíjasokat, vállalkozókat, dolgozó embereket. Arra biztatok mindenkit, hogy ha még nem tette, küldje vissza a nemzeti konzultációs ívet. Ezt november 30-ig még meg lehet tenni. Tiltakozzunk minél többen a brüsszeli háborús tervek és az adóemelések ellen!" - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

