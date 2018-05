Átadták a kutyás élményparkot a Városligetben

A sikeres tesztüzem után átadták Magyarország legjobban felszerelt kutyás élményparkját a Városligetben péntek délelőtt - közölte a Városliget Zrt. az MTI-vel.



A közlemény szerint az élménypark megnyitásával több mint ötezer négyzetméterrel bővült a park zöld területe. A Városliget rehabilitáció első ütemében elbontották a hajdan volt állatorvosi rendelő romos, használaton kívüli épületeit. A park Hermina út felőli részén összesen tízezer négyzetmétert érintett a felújítás, amelynek részeként létrejött a kutyapark is.



Persányi Miklós miniszteri biztos és a tájépítészeti pályázaton győztes Garten Stúdió már a tervezési fázisban több egyeztetést és fórumot folytatott le a kutyásokat képviselő szervezetekkel, ahol számos javaslat érkezett, valamint több civil szervezet is kifejthette a fejlesztéssel kapcsolatos álláspontját, amelyet szintén figyelembe vettek a végleges tervek kialakításakor.



A városligeti kutyázási szokásokat az EB OVO Egyesület mérte fel a Városliget Zrt. megbízásából. A park a főváros egyik kiemelt kutyás célpontja, naponta 600-700 ebet visznek oda gazdáik. A kutatás kimutatta, hogy a kutyások és a nem kutyával érkezők parkhasználati helyszínei és időintervallumai jórészt megegyeznek, éppen ezért a parktervezéskor nagy hangsúlyt fektettek a két csoport elvárásainak egyensúlyára.



A mintegy 5200 négyzetméter alapterületű, négy kapuval ellátott kutyapark Pántlika étteremhez közeli része dombos terepplasztikákkal megformált felszínű ügyességi pálya lett, ahol ugratók, hidak és rejtett alagutak várják a négylábúakat. Az ügyességi pálya központi részén egy 60 négyzetméteres homokos felületet is létrehoztak, ahol az ásásban lelhetik örömüket a házi kedvencek. A nyugati oldalon 70 négyzetméteres, több medencéből álló kutyapancsoló várja a közönséget.



A Hermina úthoz közelebbi részen egybefüggő füves területet alakítottak ki a nagy mozgásigényű kutyáknak, amelyeket a Városligeti körút felőli kijáratnál a kerti csapoknál le is lehet csutakolni. Igazodva a kutyasétáltatási szokásokhoz, a területet közvilágítással is ellátták, hogy a terület éjszaka és télen is alkalmas legyen a kései játékra. A felelős kutyatartás támogatása érdekében számos kutyaürülék gyűjtő és ivókút került a parkba.



Az elmúlt hónapban több körben is alapos tesztelésnek vetették alá az új élményparkot, amelyen a Városligeti kutyások, az EB OVO Egyesület, az Országos Állatvédőrség csoportjai mellett a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat, valamint az Országos Munkakutya Sport Egyesület (OMSE) solymári iskolája is kipróbálhatták a fejlesztést. Mint írják, a tapasztalatok nagyon jók, a visszajelzések szerint mind a kutyák, mind a gazdáik elégedettek az eredménnyel, a szervezetek örömmel vették, hogy kéréseik nagy többségben teljesültek.



A megújuló Városligetben a kutyázási szabályok alapvetően nem változnak, a szabad kutyázás mellett a park tervezői több, Magyarországon egyedülálló, speciálisan a kutyások igényeire szabott, velük előzetesen egyeztetett fejlesztést is megvalósítanak jövőben - olvasható a közleményben. A Városliget Zrt. egy videót is közzétett az interneten (https://youtu.be/9mrB_V292LM) arról, hogyan tesztelték a mentőkutyák az új élményparkot.