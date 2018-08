Apály a Dunán: nagyobb lett a Margitsziget

Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása, a folyóból olyan területek is előbukkantak, amelyek csak nagyon ritkán láthatóak.

Budapesten például a Margitsziget déli csúcsa is száraz lábbal bejárható, a lehetőséggel nagyon sokan élnek is. A Margit híd középső pillérjénél előbukkant partszakasz is megtelt érdeklődőkkel.