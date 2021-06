Akár ötmillió forinttal is csökkenthető a fizetendő adó

Érdemes kihasználni a legújabb adóügyi könnyítést, amely szerint a koronavírus-válság miatt akár ötmillió forinttal is csökkenhet a fizetendő adó. A kérelmeket idén év végéig lehet benyújtani - tájékoztatta Izer Norbert az MTI-t.

Az Európai Unió egyik legkedvezőbb fizetéskönnyítési rendszere még tovább bővült, a koronavírus-válságra specializált esetkörrel, amely nagy segítség a családoknak, a lakosságnak és a vállalkozásoknak egyaránt - jelentette ki a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára.



A koronavírusra specializált méltányosság szabályai egyszerűek, ráadásul ingyenes mindenkinek, a kérelem ugyanis illetékmentes - szögezte le Izer Norbert.



Az ötmillió forintig igénybe vehető 12 havi részletfizetés vagy hat havi fizetési halasztás mindegyik adófajtára kérhető, és nagy előnye, hogy hiába későbbi a megfizetés, az mégis pótlékmentes. Az adóhivatal ugyanis a koronavírus-válságra specializált méltányosság esetén nem számíthat fel késedelmi pótlékot. Csak azt kell eldönteni, hogy a két kedvezményfajta közül, melyiket szeretné igénybe venni a kérelmező - jegyezte meg az államtitkár.



Nemcsak az adófizetés ütemezésében segít az új szabályozás, hanem a vállalkozások adócsökkentését is lehetővé teszi - mondta Izer Norbert.



Nemzetközi szinten is egyedülálló ez a fajta kedvezmény - emelte ki az államtitkár, hozzátéve, hogy az Európai Unió legtöbb tagállamában például még a családok sem kérhetik fizetendő adójuk összegének a csökkentését. Magyarországon ez a lehetőség nemcsak az összes magánszemélynek, hanem az egyéni vállalkozóknak is a rendelkezésére áll - magyarázta az államtitkár, hozzátéve, hogy ezek a kedvező szabályok most, a koronavírus-válság miatt kibővülnek.



"Az idén, az év végéig még a cégeknek is lehetővé tesszük a fizetendő adó csökkentését" - fogalmazott.



Az államtitkár felidézte, hogy tavaly tavasszal debütált ez a fajta, a koronavírusra specializált fizetési kedvezmény; és jól is vizsgázott: a 2020 nyaráig hatályos kedvezmény révén az adóhivatal mintegy 680 millió forint fizetendő adót engedett el. A koronavírus-válságra specializált méltányossági kérelem most a gazdaság újraindításának lehet egy fontos és nélkülözhetetlen eleme - húzta alá Izer Norbert.



A könnyítéshez lényegében csak azt kell igazolni, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza, a mérséklésnél pedig azt, hogy a tevékenység a veszélyhelyzetre visszavezethető okok miatt lehetetlenülne el.

A magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak a FAM01, míg a cégeknek a FAG01 nyomtatványt kell benyújtani, fontos jelölni, hogy a kedvezményt a koronavírus-válságra tekintettel kéri az ügyfél - magyarázta az államtitkár.