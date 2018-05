Adománygyűjtő családi élménynapot rendeznek

Charity Fest címmel rendez adománygyűjtő fesztivált a Budapest Bike Maffia május 12-én, a Sztrilich Pál Cserkészparkban, Nagykovácsiban. Az adományokból rászoruló családokat támogatnak.



A szabadidős élménynapon az érdeklődők többek között olyan színes programok közül válogathatnak, mint a közös bográcsozás és piknikezés, erdei túrák, biciklis túrák, jógaórák, de számos gyermekprogramra is sor kerül - közölték a szervezők az MTI-vel.



Az adományfesztivál lényege, hogy a kitelepülő vállalkozások, cégek, egy általuk meghatározott összegért cserébe jelenhetnek meg a fesztiválon. Ezt az összeget tovább gyarapítja a vendéglátásból származó profit, amely szintén bekerül az adományalapba.



A Charity Fest keretén belül összegyűlt adományt teljes egészében rászoruló családok lakásainak felújítására fordítják a Budapest Bike Maffia BBM Sweet Home projektjének keretein belül.



A céges kitelepülésen túl magánszemélyként, vagy egy vállalatot képviselve is lehet csatlakozni a közös bográcsozáshoz. Az itt elkészült ételekből megmaradt adagokat a Bike Maffia "Nightwatch" csapata rászoruló emberekhez és intézményekhez juttatja el.



"Egyfajta progresszív majálist álmodtunk meg, ahol korosztálytól függetlenül mindenki jól tudja magát érezni, egy kicsit el tud szakani a várostól és mindeközben egy jó ügyet is támogat. A fesztiválra látogatók már egy ital vásárlásával hozzájárulnak az adományalap gyarapításához" - idézi a közlemény Havasi Zoltánt, a Budapest Bike Maffia alapítóját.