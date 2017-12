Áder: politikai nemzetünk egységét ünnepeljük

Politikai nemzetünk egységét ünnepeljük - hangoztatta Áder János köztársasági elnök szombaton Budapesten, a Sándor-palotában, az egymilliomodikként honosított külhoni magyar és családja ünnepélyes állampolgársági eskütételén.



Az ünnepségen jelen volt Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László házelnök is.



Az államfő úgy fogalmazott: ma egy gunarasi gazdálkodó, Lajkó Miklós és felesége mutatták meg, mi a magyarság.



Magyar állampolgárok szeretnének lenni, mert magyarnak tartják magukat, magyar az anyanyelvük, magyar iskolát végeztek, és mert őseik is magyarok voltak. Nekünk, anyaországiaknak nincs más feladatunk, mint megköszönni ezt nekik, megköszönni, hogy nemzedékről nemzedékre őrzik és továbbadják őseink hitét és hazaszeretetét, hogy magyarul szeretnek, magyarul dolgoznak, magyarul szólnak a gyermekeikhez és magyarul álmodnak - mondta Áder János.



A 135 évvel ezelőtt született Kodály Zoltánt többször is idéző köztársasági elnök szavai szerint "nagyobb veszteség aligha érhet minket, mintha közömbösség, igazodási kényszer, külső elvárások vagy múló divat okán elhagynánk létünk fundamentumát: a szüleinktől kapott tanítást, hitünket, nemzeti összetartozásunkat".



Ezért akarta minden magyarhoz elvinni Kodály Zoltán a népzenét és a népdalt - emelte ki az államfő, aki az eskütételről szólva úgy fogalmazott: "együtt ünnepelhetjük - ahogy Kodály írta - a magyar lelket, amely egy-ugyanaz a vajdasági Gunarastól Budapestig".



Az egymilliomodikként honosított külhoni magyar, Lajkó Miklós 1981-ben született Topolyán. Gunarasban, egy kis vajdasági magyar faluban él családjával, földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkozik.



"A magyar állampolgárság megszerzése számomra érzelmi dolog. Igazán szeretnék Magyarország teljes jogú állampolgára lenni, hiszen elődeim is azok voltak" - idézett az esküt tevő önéletrajzából beszédében Áder János.