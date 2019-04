A tisztifőorvos szerint a kötelező védőoltási rendszer példaértékű

A kötelező védőoltás ajándék a magyar rendszerben, mert a betegségekkel szemben mindenkinek térítésmentesen elérhető el a védelem - közölte a megbízott országos tisztifőorvos szerdán az M1 aktuális csatornán.

Müller Cecília azt mondta, hogy szeptembertől kötelező lesz a bárányhimlő elleni védőoltás is, amelyet a 2018. július 31. után született gyerekek kapnak meg két sorozatban, 13 és 16 hónapos korukban.



Kitért arra is, a magyar kötelező védőoltási rendszer példaértékű, mert az átoltottság olyan szintű, hogy azok is védve vannak, akik valamilyen egészségügyi ok miatt nem olthatóak.