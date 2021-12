A téli szünetben is ingyen utazhatnak az alsós diákok

Már a téli szünetben is ingyenesen utazhatnak a MÁV-Start, a Volánbusz és a GYSEV belföldi járatain december 22. és január 2. között azok az alsó tagozatos gyerekek, akik a jegyvásárláskor bemutatják sárga Kajla-útlevelüket és személyazonosításra alkalmas igazolványukat - közölte a MÁV vasárnap az MTI-vel.



A közleményben emlékeztettek: a programot 2019 nyarán indították. Idén először már nem már nemcsak a nyári és őszi iskolai szünetben, hanem a karácsonyi időszakban is térítésmentes utazásra van lehetőség a sárga Kajla útlevéllel - írták.

Hozzátették: a programban országszerte 500 helyszínen gyűjthető az útlevélbe pecsét vagy kapható arra kedvezmény. A közlekedési társaságok ezzel támogatják a közös családi kirándulások szervezését a téli szünetben is - írták.Idézték a közleményben Szentkirályi Alexandra kormányszóvivőt, aki azt mondta: a Kajla egyedülálló lehetőség a családoknak a téli szünetben is, akár egynapos, akár egész hétvégés kirándulásokhoz. A program népszerűsége már három éve töretlen, és a belföldi turizmus fellendülésével egyre többen veszik igénybe az utazási kedvezményt. Ennek köszönhetően pedig egyre több kisiskolás fedezi fel Magyarország természeti értékeit, épített örökségeit - emelte ki.A gyermekek vasúti díjmentes utazására szóló másodosztályú menetjegyet előre meg kell venni. A jegyek a pénztárakban, a jegykiadó automatáknál, interneten és a MÁV-applikáción keresztül is megválthatók. A gyermek legfeljebb két kísérője 33 százalékos kedvezményre jogosult. Volánbuszos utazásnál a Kajla-jegy elővételben és a buszokban is meg lehet váltani.