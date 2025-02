A tanárok béremelésével a pótlékok és a megbízási díjak is nőttek

A béremeléssel nemcsak a tanárok alapilletménye emelkedett, hanem a különböző pótlékok és megbízási díjaik összege is - közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken az MTI-vel.

Rétvári Bence tájékoztatása szerint növekedtek az osztályfőnöki, az igazgatói, a munkaközösségvezetői, az igazgató-helyettesi, a tagintézmény-igazgatói, az intézményegység-vezetői, valamint a többlettanítási órák után járó díjak, továbbá a nemzetiségi, a gyógypedagógiai és a diabétesz pótlékok is.

Az egyes fenntartók januártól a teljes korábbi bértömeg 21,2 százalékával növelt összegét kapták meg, így a pótlékokat is összességében ugyanolyan mértékben emelhették, mint az alapilletményt - ismertette.

Az államtitkár kiemelte: a pótlékok emelése azért is fontos a kormány számára, mert a többlet feladatot vállalók esetében ennek a többletnek meg kell jelennie jövedelmük emelkedésében.

A béremelés célja, hogy a gyerekek nevelése és oktatása minél magasabb színvonalú legyen, minél életrevalóbban végezzék el az iskolát - tudatta, hozzáfűzve, hogy a gyerekekkel többet foglalkozó tanároknak többet kell keresniük.

Az illetményemelés után a tankerületi iskolákban a tanárok bére átlagosan 844 ezer forint, a legjobban kereső igazgató bére pedig eléri az 1,7 millió forintot - közölte.

A Kormány béremelésre idén 339 milliárd forintot különített el - hangsúlyozta.

Rétvári Bence közleményében arról is beszámolt, hogy négyről hét százalékra emelkedik a pótléka azoknak a tanároknak, akiknek a foglalkozása hiányszakmának minősül, tehát például matematikát, fizikát, kémiát, biológiát, földrajzot, természettudományt, integrált természettudományt vagy digitális kultúrát tanítanak, egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy azok a pedagógusuk, akik hátrányos helyzetű térségben, osztályban tanítanak, 20 százalékos külön többlet juttatásban részesültek, a kormány ezzel is a gyerekekért végzett többlet erőfeszítéseiket ismeri el.

A Kormány kiemelt célja a tanári hivatás anyagi és erkölcsi megbecsülése, ezért döntött a valaha volt legnagyobb mértékű tanár béremelés megvalósításáról - hangsúlyozta közleményében Rétvári Bence.