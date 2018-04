A porcelánmanufaktúra alkotásaiból nyílt kiállítás Herenden

A herendi porcelánmanufaktúra magángyűjteményekben lévő alkotásaiból nyílt kiállítás szerdán a herendi porcelánmúzeumban. A tárlatot, amely a kezdetektől mutatja be az üzemben gyártott darabokat, a köztársasági elnök nyitotta meg.



Áder János azt mondta: a manufaktúra története jól példázza, hogy a gazdasági felemelkedés a nemzeti felemelkedés záloga is.

Az államfő Kossuth Lajos 1842-ben elhangzott szavait idézve úgy fogalmazott, hogy minden nemzet arra törekszik, hogy megteremtse saját iparát, "és a szorgalmat áldás követi, a munkás igyekezet nyomdoka megtermékenyül."



Áder János emlékeztetett: ebben az időben Kossuth az első magyarországi ipari kiállítás megszervezésén dolgozott, és komoly szerepe volt a seregszemlét szorgalmazó iparegyesület életre hívásában.



Az egyesület munkálkodásának köszönhetően a 16 éves herendi manufaktúra lépett először kiállításával a széles nyilvánosság elé, képviselve a magas minőséget. Később ezt számos külföldön rendezett kiállítás követte - fűzte hozzá.



Ez szemet gyönyörködtető kiállítás időutazás is egyben - mondta Áder János.



A gyűjtők képviseletében Mádi László elmondta, hogy a 221 darabos gyűjteményt korszakonként, négy teremben mutatják be. A legkorábbi alkotás az 1830-es évekből való, a legkésőbbi pedig napjainkban készült.



Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója azt mondta, hogy a múltat és a jövőt az értékek kötik össze, a tehetségnek pedig kiemelkedő szerepe van az értékteremtésben.



A tárlat június 20-áig látogatható.

Képünkön: Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita megtekinti a Herend - gyűjtői szenvedéllyel című kiállítást a Herendi Porcelánmúzeumban 2018. április 18-án. A herendi porcelánmanufaktúra alkotásaiból nyílt tárlatot, amely a kezdetektől mutatja be az üzemben gyártott darabokat, a köztársasági elnök nyitotta meg.