A Pécsi Tudományegyetem is felkerült egy rangos listára

Újabb négy magyar egyetem került fel a világ felsőoktatási intézményeit rangsoroló Times Higher Education Impact Rankings (THE Impact Rankings) listájára - nyilatkozta az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára kedden az MTI-nek.

Bódis József azt mondta, hogy a napokban publikált, az ENSZ fenntartható fejlődési céljai alapján összeállított világrangsorán 85 ország 766 egyeteme között hat magyarországi egyetem - a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem mellett új szereplőként a Debreceni Egyetem, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Széchenyi István Egyetem - szerepel.



Hozzátette: a magyar egyetemek az elmúlt 10 évben egyre jobban teljesítenek, egyre versenyképesebb diplomát adnak, hazai és nemzetközi presztízsük jelentős mértékben javult. Az államtitkár óriási előrelépésnek nevezte, hogy egy év alatt négy új magyar egyetem került fel a listára.



Idén az összesített listán a 101-200. hellyel a Szegedi Tudományegyetem teljesített legjobban, a Debreceni Egyetem a 201-300., a Pécsi Tudományegyetem a 301-400., az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Semmelweis Egyetem pedig a 401-600. helyen szerepel.

A Széchenyi István Egyetem a 601+ helyre került fel, ami azért is figyelemre méltó eredmény, mert az egyetem egyike azoknak a felsőoktatási intézményeknek, amelyek a kormány tervei szerint új, versenyképesebb formában folytathatják működésüket. A győri székhelyű intézmény a THE listái közül a "tisztességes munka és gazdasági növekedés" kategóriában - amely a méltányos munkahelyteremtésre, a vállalkozói kedvet, a kreativitást és az innovációt támogató fejlesztésközpontú szakpolitikák előmozdítására, a mikro-, kis- és középvállalatok létrehozásának és növekedésének ösztönzésére fókuszál - a 101-200. helyre került be - ismertette.



Bódis József emlékeztetett: a Széchenyi István Egyetem az elmúlt évtizedben a kormány és a városi önkormányzat támogatásával, saját források felhasználásával összesen 20 milliárd forintból fejlesztette infrastruktúráját. Többi között új könyvtár, kollégiumi szárnyak és a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ létesítményei épültek meg.



Az egyetem a kutatás-fejlesztés meghatározó centrumává vált az Észak-Dunántúlon, és olyan vállalatok első számú partnerének számít, mint az Audi Hungaria Zrt. Továbbá régóta kiemelten támogatja az oktatói és a hallgatói innovációkat, a gyakorlat- és kompetenciaközpontú képzést, és sokat tesz a győri régió műszaki-technológiai szintjének és innovációs kultúrájának fenntartható fejlesztéséért - tette hozzá.



Hangsúlyozta: a kormány célja a kor kihívásainak, a gazdaság és a társadalom elvárásainak megfelelő, folyamatosan fejlődő és a világszínvonal felé törekvő felsőoktatási rendszer fejlesztése. Ennek eléréséhez az állami egyetemek intézményi-működési környezetéhez képest adott esetekben rugalmasabb, kiszámíthatóbb, tervezhetőbb keretfeltételek szükségesek. Az állami felsőoktatási intézményeknek - köztük a Széchenyi István Egyetemnek - a régiós igényekhez jobban illeszkedő átalakításával a kapacitások jobb kihasználtságára és a kutatási eredmények növekvő elismertségére is számítunk, ami még előkelőbb helyezésekhez vezethet a nemzetközi ranglistákon - mondta az államtitkár.