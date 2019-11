A pécsi és a hercegszántói horvát iskola felújítása is folytatódik

Támogatandónak nevezte egy horvát-magyar nemzetiségi oktatási megállapodás létrejöttét a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára hétfőn Budapesten, miután megbeszélést folytatott Sanja Putica horvát oktatásügyi államtitkárral.

Soltész Miklós (képünkön) a tárgyalást követő sajtótájékoztatón elmondta: a horvát-magyar kapcsolatok ezeréves története napjainkban is nagyszerű időszakát éli, ugyanis a többségi nemzethez tartozók mindkét országban felismerték, hogy a területükön élő nagy lélekszámú nemzetiségek erősítik őket. Jelezte, Magyarországon ma 60-70 ezer horvát él, Horvátországban pedig 14-15 ezer magyar.



Rámutatott: a két ország együttműködése nagyon sok területre kiterjed, így a kulturális, turisztikai, gazdasági és oktatási szférára is.



Támogatandó az a javaslat, hogy a nemzetiségek megmaradása érdekében készüljön horvát-magyar oktatási megállapodás, amely felölelné az oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztését, az iskolák közötti együttműködések segítését, az ösztöndíjak rendszerét, az oktatók cseréjét és képzését, valamint diákok anyaországi képzését - közölte az államtitkár, megjegyezve: a megkötendő megállapodás mintául szolgálhat más nemzetekkel való oktatási kapcsolatok építésében.



Soltész Miklós kitért arra is, hogy folytatódik két jelentős, a magyarországi horvátok számára fontos beruházás: a pécsi Miroslav Krleza-iskola fejlesztése és hercegszántói horvát iskola felújítása.



Sanja Putica elmondta: megbeszéléseket folytattak a magyarországi horvát oktatási intézmények vezetőivel is; konkrét javaslatok is elhangzottak a horvát oktatási tárca felé a nemzetiségi oktatás fejlesztése érdekében. A tárgyaláson elhangzott az is, hogy szükség van egy új, az oktatási intézmények munkáját szabályozó megállapodásra.