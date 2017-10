A magyarokra fókuszálnak a zürichi filmfesztiválon

Zürichben a magyar alkotókra fókuszál a filmvilág. A hétvégén kezdődött és október 8-ig tartó nagy presztízsű fesztivál New World View Hungary címmel az elmúlt évek magyar filmterméséből mutat be külön programot.



A filmvilág legnagyobb sztárjait, köztük az idei életműdíjas Glenn Close-t, Alicia Vikandert, Roman Polanskit, Rob Reinert, Emmanuelle Seigner-t és Jake Gyllenhaalt felvonultató svájci fesztivál tizennyolc magyar alkotást mutat be a nemzetközi közönségnek - közölte a Magyar Nemzeti Filmalap hétfőn az MTI-vel.



Mint írták, Borbély Alexandra, Enyedi Ildikó, Fabricius Gábor, Fenyvesi Zoltán, Hajdu Szabolcs, Horváth Lili, Hörcher Gábor, Kristóf György, Török Ferenc, Reisz Gábor, Vranik Roland, Zomborácz Virág, valamint a Mindenki című Oscar-díjas rövidfilm 14 éves sztárja, Gáspárfalvi Dorka személyesen részt vesz a zürichi filmfesztiválon.



A Testről és lélekről című Berlinale-fődíjas alkotás premierje a hétvégén nagy sikerrel zajlott, a díszbemutatón Enyedi Ildikó és Borbély Alexandra is jelen volt. Reisz Gábor Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan című filmjéhez különleges videóajánló készült, amelyben a zürichi fesztivál egyik szervezője - félig magyarul - bevallja, hogy élete első és egyetlen DVD lemeze a nemrég Budapesten vásárolt Reisz Gábor-film.



A Filmalap szakmai közreműködésével megvalósult New World View Hungary válogatásban műsoron lesz a közelmúlt nagy sikerei közül az 1945, Az állampolgár, az Ernelláék Farkaséknál, a Fehér Isten, a Saul fia, a Szerdai gyerek, a Tiszta szívvel, az Utóélet és a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, továbbá számos díjnyertes magyar rövidfilm.