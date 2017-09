A magyar népdal napja lesz negyedszer Martonvásáron

Ünnepnap lesz a magyar népdal napja, amelyet a hétvégén idén immár negyedszer rendeznek meg Martonvásáron. Erről a rendezvény szervezője beszélt az M1 aktuális csatorna hétfő délelőtti műsorában.

"Az a generáció is betekintést nyerhet a népzene világában, amely eddig esetleg még nem találkozott vele. Célunk, hogy minél nagyobb közönséget szólítsunk meg és igazi értékeket tudjunk számukra nyújtani" - fogalmazott Kunos Tamás, a Csík Zenekar egyik alapítója, brácsása.



A kétnapos rendezvény a martonvásári Brunszvik-kastély mellett lesz. A fellépők között lesz a Csík Zenekar, amely szombaton este a gyerekekből álló, a közmédia Fölszállott a páva című televíziós tehetségkutatóján döntőbe jutott Sarjú Bandával közösen lép színpadra.



A Sarjú Banda képviseletében a két testvér prímás, Hajdú-Németh Balázs (12 éves) és Hajdú-Németh László (11 éves) a műsorban elmondta, hogy 3 éves korukban kezdtek hegedülni és az elmúlt időszakban nagyon sok helyen felléptek, például a Fonó Budai Zeneházban, a Fáklya Klubban, táncházakban.



Kunos Tamás szólt arról, hogy a magyar népdal napja szabadtéri rendezvény, de eső esetén rendelkezésre áll egy hatalmas sátor is, és 2000-3000 embernek egyszerre tudnak muzsikálni Martonvásáron.



A Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban szombaton a nagyszínpadon délután és este a fellépők között lesz még egy 450 fős gyerekkórus a Bakács Téri Ének-Zenei Általános Iskola kórusával kiegészülve, a Magyarpalatkai Banda, lesz népzenés divatbemutató a Dűvő Zenekarral, játszik a Parno Graszt, Ferenczi György és az 1ső pesti Rackák; a programot éjfélkor táncház zárja. Másnap délelőtt Pályi János bábelőadása és az Alma Együttes szórakoztatja a gyerekeket, élőben jelentkezik Martonvásárról a Dankó Rádió, délután pedig a Ghymes együttes lép színpadra. A magyar népdal napja Hungarikum udvar és Óvodamúzeum színpadán mindkét napon a Gatyamadzag, a Mentés Másként, a Magyarpalatkai Banda és a Sarjú Banda ad műsort 12 órától.



A látogatókat kézműves- és termelői vásár, népi játszótér, állatsimogató, műrepülő bemutató és utcazene fesztivál is várja a hétvégén Martonvásáron, a magyar népdal napján.