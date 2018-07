A lakások mellett a garázsok is sokkal drágábbak

A lakásárak emelkedésével párhuzamosan a garázsok is drágultak az elmúlt években, vannak, amelyek majdnem annyiba kerülnek, mint 2013-ban egy garzonlakás - derül ki az ingatlan.com MTI-nek kedden küldött elemzéséből.

Idén július elején Budapesten a teremgarázsban található parkolókat átlagosan 3 millió forintért kínálták, 20 százalékkal többért, mint egy éve. Az egyedi garázsok ára jelentősebben, 40 százalékkal 4,2 millió forintra emelkedett egy év alatt. A garázsbérleti díjak is több mint 10 százalékkal emelkedtek: az átlagos bérleti díj 20-25 ezer forint, attól függően, hogy egyedi garázs vagy teremgarázs-beálló. A garázspiac átalakulásához a lakáspiaci áremelkedés és a magyar autópiac jelentős bővülése mellett a parkolási díjak emelkedése, valamint a parkolóhelyek számának szűkössége is hozzájárult. Darabszámban a garázsok piaca kisebb a lakásokénál, a drágulás mértéke azonban jól mutatja a garázsok és a parkolási helyek iránti igényeket - írta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.



Egy-egy garázs befektetési szempontból is felveszi a versenyt a lakáskiadással - írták.

Az ingatlan.com elemzése szerint egy garázs 8 százalékos bruttó hozamot is termelhet a fővárosban, ami a befektetési célú vásárlásokat is felpörgeti. Balogh László közölte: a fővárosi garázsdrágulásban szerepet játszhat, hogy az eladásra kínált garázsok száma stagnált, a kiadóké pedig csökkent az elmúlt egy évben.



Ötéves időtávon még látványosabb a parkolók drágulása: a főváros VII. kerületében lévő garázsért 5,4 millió forintot kérnek átlagosan, míg 2013-ban alig több mint 1 millió forinttal nagyobb összegért 6,5 millióért egy garzonlakást is meg lehetett venni a kerületben. Miskolcon, Szegeden és Tatabányán is hasonló arányok alakultak ki.



Az ingatlanszektor digitalizációját megteremtő megoldások segíthetnek a kritikus parkolási helyzeten is, így például mobilalkalmazásokon keresztül lehet a garázsok és irodaházak üres parkolóhelyeit lefoglalni. A fejlesztők számára a parkolóhelyek és garázsok iránti kereslet lehetőséget is jelent, egy-egy újlakás- vagy irodafejlesztésnél a kötelezően előírt parkolókapacitásnál több helyet is érdemes kialakítani - írták.