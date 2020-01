A következő napokban rendezik meg az országos sasszámlálást

Az idén már 17. alkalommal szervezi meg a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) az országos sasszinkront, a hazánkban telelő ragadozómadarak éves számlálását januárban.

Magyarországon a sasfajok szempontjából számos kiemelten fontos telelőhely van. A kezdeményezés azt is szeretné elérni, hogy a magyar lakosság jobban megismerhesse a ragadozómadarak életét - hangzott el az M1 aktuális csatorna szerdai műsorában.



Orbán Zoltán, az MME szóvivője a műsorban arról beszélt, hogy legnagyobb számban rétisasok és a parlagi sasok telelnek Magyarországon, de minden évben előfordulnak fekete sasok és szirti sasok is.



Mint mondta, a számlálás három napig tart, és úgy tűnik, hogy az elmúlt éveket tekintve most lesznek a legjobbak ehhez a körülmények. "Az a legjobb, ha nincs hó, de fagyott a talaj, mert akkor a szakemberek olyan helyekre is be tudnak menni autóval, ahol a sasok vannak" - mondta, hozzátéve, hogy három nap alatt az ország csaknem 20 százalékát be kell járni.



Elmondta: általában 11 ezer ragadozó madarat látnak, 15-16 faj képviselőit.

Magyarország területén mintegy 1100 sast szoktak számlálni. Ez a harmadik év, hogy a Kárpát-medencében folyik a számlálás. Hozzátette: az élőhelyeken háromezer focipályányi területenként látható egy rétisas és csak hétezer focipályányi területenként egy parlagi sas.



Kitért arra, hogy az 1970-es 80-as években például a parlagi sas majdnem kipusztult Magyarországról. A sok évtizedes védelmi munka nyomán jelenleg 220 pár parlagi sas él hazánkban. "Az európai uniós parlagisas-állomány több mint kétharmada nálunk él. Ez óriási kincs" - fogalmazott.



Az MME a nemzetipark-igazgatóságokkal és más civil szervezetekkel együttműködve január 17. és 19. között szervezi meg az országos sasszinkront. A szóvivő elmondta: a felmérés eredményéről várhatóan január végén, február elején számolhatnak be.



Az MME a partnereivel 2004-ben indította el a legfontosabb, részben már évtizedek óta ismert sastelelőhelyek egységes módszertannal és egy időben történő, úgynevezett szinkron felmérését. Ehhez az Európai Unió által támogatott PannonEagle LIFE projekt keretében 2018-ban a környező országok természetvédelmi szervezetei és szakemberei is csatlakoztak, és 2019 után idén is csatlakoznak, így a legjelentősebb sastelelőhelyek ellenőrzése az egész Kárpát-medencében megvalósul.



Az országos sasszinkronhoz kapcsolódva az MME a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal közösen, a jászsági Sasközpontban idén is megszervezi - immár hatodik alkalommal - a Sasnap programot január 18-án, szombaton. Itt az érdeklődők két ragadozómadár számláló túrán, interaktív ragadozómadár bemutatón, madárházas szakvezetésen, előadásokon, filmvetítéseken és szemléletformáló játékokon vehetnek részt, továbbá a Sasközpontból állványos teleszkóppal figyelhetik meg a közeli sasetetőre látogató madarakat - áll az MME honlapján.