A következő napokban országszerte fokozódhat az aszály

Az ország egyre nagyobb területén válhat súlyosabbá az aszályhelyzet - mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) szóvivője az M1 aktuális csatorna szombat reggeli műsorában.



Siklós Gabriella kiemelte: az Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT) előrejelzései szerint a következő napokban már nemcsak az ország keleti területein, hanem nyugatabbra is fokozódhat a vízhiány.



A vízhiány miatt több helyen másod-, harmadfokú készültség van érvényben. Ezeken a területeken a nap 24 órájában ellenőrzik a vízfolyásokat, a csatornák állapotát, összehangolják az öntözési igényeket, továbbá a szivattyúk telepítése és karbantartása is folyamatosan zajlik.



A szóvivő kitért arra is, hogy az elmúlt időszakban olyan számú öntözési igény érkezett az OVF-hez, mint korábban soha. A jelenlegi vízhiányos helyzet mindenkitől nagy figyelmet igényel: a hatóságoktól, de a felhasználóktól is - hívta fel a figyelmet.



Siklós Gabriella azt is elmondta, hogy a nagyobb tavak minőségét és szintjét is folyamatosan ellenőrzik. A vízminőség mindenhol megfelelő.



A Balatonon alacsony a vízállás, de mindenkit megnyugtatva kiemelte: például 100 évet tekintve - 1921 és 2021 között - hatvan alkalommal alacsonyabb volt a vízszint a jelenleginél.



A Velencei-tavon viszont komoly beavatkozásokra van szükség, jelenleg 4 centiméterre vannak a valaha mért legalacsonyabb vízállási szinttől. Itt minden hajnalban levegőztetik a tavat a szakemberek és folyamatosan próbálják az oxigént dúsítani a vízben az élővilág érdekében.



Siklós Gabriella azt mondta: jelentős mennyiségű csapadék a következő napokban sem várható a vízgyűjtők területén.