A jegyek fele máris elfogyott az Adria InterCitykre

A MÁV-START egyik legnépszerűbb éjszakai járata, az Adria InterCity oly népszerűvé vált az elmúlt években, hogy idén két hónappal az elővételi jegyértékesítés indulása után már közel 7 ezer jegy fogyott el, amely a tavalyi összes jegyeladás, azaz a közel 14 ezer jegy felét teszi ki. A június 18. és július vége között induló Adria IC-k foglaltsága a fekvőhelyes részben 90 százalék körüli, míg a hálókocsiknál ez az arány 65 százalékos. A kiemelkedő érdeklődésre való tekintettel a MÁV-START úgy döntött, hogy már a június 18-i indulástól tervezi plusz fekvőhelyes kocsi beállítását.

A horvát tengerpartot Budapesttel összekötő járatunk szeptember 30-ig heti 3 alkalommal közlekedik háló-, fekvőhelyes és étkezőkocsival. Azok, akik a nyáron vonattal utaznának az Adriára, augusztusra vagy szeptemberre még akár kedvezményes jegyeket is találnak.

Egy-egy hosszabb utazás esetében is az éjszakai vonat választása a legzöldebb közlekedési lehetőség, a repülésnél lényegesen kisebb károsanyag-kibocsátással jár. Azt is egyre többen felismerik, hogy éjszaka vonattal utazni nem csak környezettudatos döntés, de az utazások napjára megspórolható a szállodai költség, elkerülhető a kényelmetlen repülőtéri transzfer és nincs szigorú ellenőrzés, sem csomagkorlátozás. Mindezen ráébredésnek köszönhetően a hosszabb távot áthidaló éjszakai járatok utasforgalmában is folyamatos növekedés tapasztalható, így történt ez a 2022-ben a The Guardian Európa 10 legszebb vasúti vonalon közlekedő járatok közé választott Adria InterCityvel is, amellyel tavaly már közel 14 ezren jutottak el Magyarországról Splitbe.

Az Adria IC népszerűsége idén is töretlen: két hónappal az elővételi jegyértékesítés indulása után ezidáig már a tavalyi teljes szezon jegyfogyásának csaknem felét elértük, mintegy 7 ezer jegyet vásároltak. Utasaink többsége szeret időben gondoskodni a jegyváltásról, hiszen az eddig eladott jegyek felét már márciusban megvették, további harmadukat pedig áprilisban. A vonat közlekedésének első egy hónapjára szinte mindegyik Budapestről induló járat teltházas lett, ezért a kiemelkedő érdeklődésre való tekintettel mostantól plusz egy fekvőhelyes kocsiba vásárolhatnak jegyet az utasok, már az első indulástól kezdődően. Így a június 18. és július 14. közötti időszakban bővül a férőhelyek száma.

Az egyik legnépszerűbb éjszakai vonatunk foglaltsága július végéig a fekvőhelyes részben 90 százalék körüli, míg a hálókocsiknál ez az arány 65 százalékos. A legtöbb jegyet Budapest-Split viszonylatra, a hatszemélyes fekvőhelyes családi fülkékbe vásárolták. A foglalt helyek 45 százaléka a hatszemélyes, harmada a négyszemélyes fekvőkocsikba, míg negyede a hálókocsikba szól. Akik augusztusban vagy szeptemberben tervezik meglátogatni a horvát tengert vonattal, számukra jó hír, hogy még kedvezményes helyek is elérhetők.

Az Adria InterCity mellett a MÁV-START idén is közlekedteti a Retró Istria expresszvonatot , amely Budapest és Koper, illetve Rijeka (Fiume) között közlekedik június 28-tól augusztus 31-ig naponta, mindkét célállomásra ülő-, fekvőhelyes és hálókocsival.