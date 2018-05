A dinoszauruszos showműsor visszatér Budapestre

A BBC díjnyertes sorozatán alapuló előadás, a Séta a dinoszauruszokkal jövő tavasszal visszatér Magyarországra. A világszerte több mint kilencmillió nézőt vonzott produkció 2019. április 19-től 21-ig négy alkalommal lesz látható a Papp László Budapest Sportarénában.



Az előadássorozat júliusban az Egyesült Királyságban kezdi meg utolsó turnéját. A 20 millió dolláros produkció felfrissítve, a legmodernebb technológiát felhasználva lesz látható - közölte a szervező Live Nation kedden az MTI-vel.



A produkció a dinoszauruszok fejlődésének változásait mutatja be a legújabb tudományos kutatások eredményeit is hasznosítva. A Séta a dinoszauruszokkal - Az igazi élmény című, több mint másfél órás műsor a dinoszauruszok evolúcióját, a lények egymáshoz való viszonyát mutatja be.



A dinoszauruszok 200 millió éves korszakából kilenc faj mutatkozik be: az előadáson látható a Tyrannosaurus Rex, a Plateosaurus és a Liliensternus a triász korból, a Stegosaurus és az Allosaurus a jura korból, továbbá a Torosaurus és a Utahraptor a kréta korból. A legnagyobb teremtmény, a Brachiosaurus 11 méter magas és 17 méter hosszú az orrától a farkáig, megépítése ötven ember, köztük mérnökök, szerelők, bőrdíszművesek, művészek, festők és robotszakértők egy éven tartó munkájának eredménye.



Jövő áprilisban 19-én, pénteken és 21-én, vasárnap egy-egy alkalommal, 20-án, szombaton pedig két időpontban lesz látható a show Budapesten.