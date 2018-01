A balin lett az év hala a közönségszavazáson

Az elmúlt évek legszorosabb versenyében a balin (Leuciscus aspius) kapta a legtöbb szavazatot a Magyar Haltani Társaság hagyományosan meghirdetett és szilveszter éjjel lezárult év hala közönségszavazásán - közölte a szervezet elnöke hétfőn az MTI-vel.



Harka Ákos tájékoztatása szerint a 2010 óta minden évben megtartott verseny idei fordulóját 2017 őszén hirdette meg a társaság. Az internetes szavazáson ezúttal 5771-en adták le voksukat a három jelöltre, melynek végeredményeként 38 százalékos támogatottsággal diadalmaskodott a balin, 33 százalékkal második helyen végzett domolykó (Leuciscus cephalus) és 29 százaléknyi szavazatot kapott kövicsík (Barbatula barbatula).



A Magyar Haltani Társaság elnöke az idei év hala címet elnyert balinról szólva kiemelte: a Magyarországon őshonos faj egyedei szép formájúak, nyúlánk, mérsékelten magas, oldalról lapított testüket apró, ezüstszín pikkelyek fedik. Bár fogaik nincsenek, de ragadozók, és menekülő zsákmányuk megragadását gyorsaságuk mellett kissé fölfelé hajló alsó állkapcsuk segíti. A balin úszóinak alakja és elhelyezkedése szabályos, a mélyen bemetszett farokúszó szürkés, az alsók vörhenyesek - tette hozzá jelezve, hogy nagyra növő fajról van szó, melynek hazánkban horgászbottal eddig kifogott legnagyobb példánya 10,54 kiló volt.



Elmondta, hogy a balin főként a nagyobb folyók nyílt vizét kedveli, ahol kedvenc táplálékhala, a küsz is csapatokban jár. A kis folyóknak inkább csak az alsó, torkolathoz közeli szakaszán fordul elő. Jó alkalmazkodóképességét mutatja ugyanakkor, hogy megél a nagyobb állóvizekben, sőt még a félsós tengeröblökben is, de a vízszennyezésre érzékeny. A balin az Európai Unió közösségi jelentőségű hala, a fennmaradását szolgáló, úgynevezett Natura 2000-es területek egyik jelölőfaja. Magyarországi állományai stabilak, ezért horgászata a szabályok betartása mellett engedélyezett - húzta alá.



Harka Ákos rámutatott: a közönségszavazás lezárult ugyan, hiszen az év halára 2017. december 31-én éjfélig lehetett voksolni a Magyar Haltani Társaság honlapján, ám az oldalon jelenleg is megtalálhatók a versengők képei mellett a három faj környezeti igényeiről, hazai elterjedéséről és jelentőségéről szóló információk.



Felidézte: a korábbi években a nyúldomolykó, a kősüllő, a széles kárász, a menyhal, a magyar bucó, a kecsege, a compó, míg tavaly a harcsa érdemelte ki az év hala címet. Az eddigi gyakorlatot követve a mostani győztes sem kap aranyérmet, jutalma csupán annyi, hogy nagyobb figyelem övezi a tudományos kutatásban és az ismeretterjesztésben - fogalmazott, hangsúlyozva, hogy kezdeményezésük elsődleges célja minél szélesebb körben ismertté tenni és népszerűsíteni őshonos halainkat.