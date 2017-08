Világhírű spanyol cipőtervező életmű-kiállítását láthatják

Több mint kétszáz pár kézműves női luxus lábbeli és nyolcvan cipőrajz, valamint tervrajz látható a Manolo Blahnik világhírű cseh származású spanyol cipőtervező munkáit bemutató életmű-kiállításon Prágában.



A prágai Kampa Múzeumban pénteken megnyílt kiállítás november közepéig látogatható, majd Madridba, és onnan Torontóba költözik.



A Lábbelik művészete című, nagy érdeklődéssel kísért tárlatot korábban Milánóban, majd Szentpéterváron láthatták az érdeklődők. Közép-Európában a "parádés női luxuscipellők" tárlata, ahogy a cseh sajtó a rendezvényt elnevezte, egyedül Prágában lesz megtekinthető.



A 74 éves Manolo Blahnik, aki személyesen nyitotta meg a kiállítást, újságíróknak elmondta: magángyűjteményében mintegy 30 ezer cipőmodell található. Ezek közül választotta ki azt a 212 darabot, amelyet a tárlaton bemutatnak.



A kiállítás a hetvenes évek elejétől napjainkig mutatja be a szebbnél szebb női cipőket, amelyek ára esetenként meghaladja az ezer eurót.



Szakértők szerint külön érdeklődésre tarthat számot a Marie Antoinette-kollekció, amelyet Blahnik Milena Canoner neves olasz kosztümtervezővel együtt készített.



Blahnik alkotásait viselte többek között Sarah Jessica Parker, a Szex és New York című amerikai filmsorozat főszereplője, de Madonna is nagyon szereti a Blahnik-cipőket.



A tervező gyógyszerész édesapja egykor Prágában élt, Csehország náci megszállása elől menekült külföldre. Gyógyszertára szintén a Kampa szigeten volt, közel a mai Kampa Múzeumhoz.



A spanyol művész a közelmúltban a cseh hagyományoktól ihletve új női cipőt is tervezett Prága számára, amelyet Tereza Max neves cseh modell mutatott be. A cipő ára mintegy 5000 euró, díszítésére egyebek között nyolcvan darab apró cseh kristályt is felhasználtak.