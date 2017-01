Tarolt a Kaliforniai álom a Golden Globe-on

26 filmes és televíziós kategóriában osztják ki a Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetségének díjait.



Aaron Taylor-Jonson kapta a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Golden Globe-díjat az Éjszakai ragadozók című filmben nyújtott alakításáért. A vasárnapi Los Angeles-i gála első díjazottjai között volt még Billy Bob Thornton, a Goliath drámasorozat férfi főszereplője és Tracee Ellis Ross, a Feketék fehéren című vígjátéksorozat női főszereplője.

A legjobb vígjáték- vagy musicalsorozat díját az Atlanta kapta. Az FX hiphop vígjátéka a Feketék fehéren, Az alelnök, a Mozart in the Jungle és a Transparent című szériák elől vitte el a Golden Globe-ot. Az idei díjszezon első nagy show-jának házigazdája, Jimmy Fallon a hét kategóriában is díjesélyes Kalifornai álom című musical nyitó jelenetéből készített videoklippel nyitotta meg a műsort.

Viola Davis és Ryan Gosling is díjazott lett

Viola Davis, a Fences című filmdráma női mellékszereplője és Ryan Gosling, a Kaliforniai álom főszereplője is elnyerte a Golden Globe-díjat a Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szervezetének Los Angelesben vasárnap megrendezett 74. díjátadó ceremóniáján.

A 51 éves Viola Davisnek ez volt az ötödik jelölése. A színésznő köszönőbeszédében mások mellett édesapjára emlékezett, és az ötvenes években játszódó, afroamerikai családról szóló film alkotóit méltatta.

A hét kategóriában esélyes Kaliforniai álom főszereplője, egy tehetséges dzsesszzongoristát alakító Ryan Gosling a vígjáték vagy musical kategóriában vehette át a legjobb színész díját. Damien Chazelle, a Kaliforniai álom forgatókönyvéért kapta meg a Golden Globe-ot. A fiatal rendező megindultan idézte fel, hogy hat évig dolgozott alkotótársaival a zenés film forgatókönyvén, mielőtt lehetőséget kapott volna arra, hogy leforgassa a produkciót.

Az Elle kapta a legjobb idegen nyelvű film díját

Paul Verhoeven thrillere, az Elle kapta a legjobb idegen nyelvű film díját, Tom Hiddleston pedig a The Night Manager minisorozat férfi főszerelőjeként kapott elismerést a Los Angelesben vasárnap este megrendezett 74. Golden Globe-díjátadó gálán. Paul Verhoeven a Golden Globe-díjakat odaítélő "széles látókörű" hollywoodi külföldi újságíró szervezetnek köszönte meg a trófeát. A rendező a film főszereplője, Isabelle Huppert francia színésznő rendkívüli tehetségét is kiemelte.

Tom Hiddleston az estén a harmadik díjat vehette át a The Night Manager színészei és alkotói közül. Korábban a sorozat két mellékszereplője, Hugh Laurie és Olivia Colman is díjazott lett. Hiddleston a Dél-Szudánban dolgozó segélyszervezeteknek ajánlotta díját. Elmesélte, hogy a háború dúlta térségben tett látogatása alatt találkozott a szervezetek munkatársaival, akik elújságolták, hogy ők is nézték a fegyverkereskedelemről szóló sorozatot.

A Kaliforniai álom nyerte a vígjáték vagy musical díját

A Kaliforniai álom nyerte helyi idő szerint vasárnap este Hollywoodban a legjobb vígjáték vagy musical Golden Globe-díját. Damien Chazelle modern musicaljét hét díjra jelölte a Hollywoodban dolgozó külföldi újságírók szervezete. Az estén a két főszereplő - Emma Stone, Ryan Gosling - és a rendező Damien Chazelle is díjazott lett.

A 28 éves Emma Stone a rendező-forgatókönyvíró Chazelle elkötelezettségét, hitét, és tehetségét méltatta a Beverly Hilton Hotel báltermének színpadán. Kaliforniai álom című film hét jelölést kapott a Golden Globe-díjra, Chazelle forgatókönyvíróként is díjazott lett.

A Holdfényé lett a legjobb dráma díja

Barry Jenkins Holdfény című filmje kapta a legjobb dráma díját a 74. Golden Globe-gálán, amelyet helyi idő szerint vasárnap este rendeztek meg Hollywoodban.

Az idei díjszezon nagy esélyeseként emlegetett Holdfény egy Miami környékén felnövő fekete, szegény, meleg fiú élettörténetét kíséri végig. A kis költségvetésű alkotás forgatókönyve Tarell Alvin McCraney színdarabjából készült, a film egyik producere Brad Pitt cége, a Plan B volt.

A legjobb színésznő díját Isabelle Huppert vehette át a ceremónián. A meghatottság és az izgalom miatt a szavakat is alig találó francia sztár a film alkotóinak, elsősorban Paul Verhoeven rendezőnek mondott köszönetet.

Képünkön: Tom Hiddleston