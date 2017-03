Szijjártó: folytatódik a harc Brüsszelben a bevándorlás miatt

Egyre népszerűbb a magyar álláspont az illegális bevándorlással kapcsolatban, de a brüsszeli küzdelem folytatódik - közölte Szijjártó Péter (képünkön) külgazdasági és külügyminiszter az MTI-vel.



A tárcavezető kifejtette: "emlékezhetünk honnan indultunk", n em is olyan régen az akkori osztrák kancellár "fasizmussal vádolta Magyarországot pusztán azért, mert megvédtük magunkat az illegális bevándorlással szemben". "Halkan teszem hozzá, néhány héttel később már az osztrákok is kerítést építettek +szárnyas kapukkal+" - közölte.



Úgy vélte, ma már más a helyzet.



A közelmúltban a német és az olasz belügyminiszter is arról beszélt, hogy nem Európában, hanem Afrikában kell felállítani menekülttáborokat, és még a svéd miniszterelnök is az EU külső határainak megvédését hangsúlyozta - idézte fel.



Szijjártó Péter hangsúlyozta: a magyar álláspont tehát egyre népszerűbb. "Mi nem változtattunk az álláspontunkon, vagy talán úgy pontosabb, nem nekünk kellett változtatnunk az álláspontunkon" - fogalmazott.



Kitért rá: azonban "a brüsszeli küzdelem folytatódik", nem felejtjük el, hogy az Európai Bizottság alelnöke Magyarországgal és Lengyelországgal akar vitatkozni az európai értékekről.



"Brüsszel célt tévesztett, Brüsszel a tagállamokat le akarja győzni, és az illegális bevándorlókat beengedni" - vélekedett. A külügyminiszter szerint ez elfogadhatatlan.



A magyar törvények egyértelműek, Magyarországra senki sem jöhet be, amíg a kérelmét el nem bírálták, amíg megfelelően át nem világították - mutatott rá.



Szijjártó Péter úgy látja, Brüsszelben sokan elszakadtak a valóságtól, elszakadtak a hétköznapoktól, "és sajnos elszakadtak azoktól az emberektől is, akiket képviselniük kellene".



Lehet elvont vitákat folytatni az egysebességes meg a többsebességes Európáról, de ez nem vezet sehová - magyarázta. Hozzáfűzte: a helyes irányt kellene megtalálni, "aztán ötös sebességbe kapcsolni".



A tárcavezető kiemelte: a helyes irány az, ha a józan ész talajára állunk, befejezzük a képmutatást, az álszenteskedést, a politikailag korrektnek nevezett beszédet, a kihívásokat nevükön nevezzük, őszintén és érthetően beszélünk az emberekhez és valódi válaszokat adunk a kihívásokra.



Emlékeztetett: mi a Római Szerződés aláírásának 60. évfordulóját ünnepeljük, a terroristák a brüsszeli merényletek egyéves évfordulóját "ünneplik" a maguk barbár, embertelen módján, öldökléssel.



A külügyminiszter egyúttal együttérzését fejezte ki "angol barátainknak", Magyarország - tette hozzá - mellettük áll a bajban.



Szijjártó Péter közölte: az illegális bevándorlással kapcsolatban már világossá vált, hogy igazunk van, "a rezsicsökkentést, az adócsökkentést és a munkahelyteremtő támogatásokat is meg fogjuk védeni".



Hangsúlyozta: a Római Szerződés aláírásának 60. évfordulóján kijelenthetjük, Magyarország "mindig hozzátette a maga részét a keresztény Európa sikeréhez".



Csak akkor lehetünk eredményesek, ha mások is így tesznek - áll a tárcavezető közleményében.