Sokszor az összeomlás szélén állt a gyászoló Harry herceg

Harry herceg, a néhai Diana hercegnő másodszülött fia édesanyja halála után csaknem két évtizedig küszködött a magába fojtott gyásszal, az ezzel járó agresszióval, egészen addig, amíg végül lelki segítségnyújtásra szorult.



Minderről a 32 éves herceg, a brit uralkodó unokája beszélt a The Daily Telegraph című konzervatív brit napilapnak. A hétfőn közölt terjedelmes interjúban Harry őszintén feltárta, hogy Diana húsz évvel ezelőtti halála után egészen a legutóbbi időkig minden érzelmét magába temette, de ennek igen súlyos hatása volt munkájára, magánéletére, sőt mentális állapotára is. "Sokszor a teljes összeomlás közvetlen közelébe kerültem" - mondta a herceg.

Hozzátette: ebből eredő belső agressziója néha odáig fajult, hogy legszívesebben orrba vert volna valakit.

Ennek az agressziónak a levezetésében sokat segített, hogy elkezdett bokszolni, de végül bátyja, Vilmos herceg tanácsára szakértői segítséget kért lelki problémáira.

Ennek részleteit az interjúban nem fedte fel, de elmondta: amint elkezdte kibeszélni magából a gyászt és ehhez kapcsolódó érzelmi viharait, rájött, hogy egyáltalán nincs egyedül a hasonló lelki problémáktól szenvedők "meglehetősen nagy klubjában".

Mielőtt azonban idáig eljutott volna, a homokba dugta a fejét, és arra kényszerítette magát, hogy egyáltalán ne is gondoljon néhai édesanyjára.

Harry tíz évet töltött a brit hadseregben, és már akkor is utalást tett komoly lelki és magánéleti problémáira, amikor két éve leszerelt. "Elborzadva gondolok arra, hogy hol lennék most a hadsereg nélkül (...) Bámulatra méltó, hogy mi mindent köszönhetek a katonaságnak" - fogalmazott 2015 tavaszán a fiatalabb korában botrányt botrányra halmozó herceg a The Sunday Times című tekintélyes konzervatív vasárnapi brit lapnak, hozzátéve: a hadseregben eltöltött évtized mentette meg őt a teljes elzülléstől.

Harry a legtekintélyesebb brit tisztképző akadémián, Sandhurstben végzett 2005-ben. Ezután - kitüntetéssel - a brit hadsereg legkorszerűbb és legnagyobb tűzerejű helikopterére, az Apache-ra szóló elsőtiszti és lövészképesítést is megszerezte.

Kétszer is megjárta az afganisztáni frontot, legutóbb öt éve, amikor már az Apache támadó helikopterekkel hajtott végre közvetlen hadszíntéri bevetéseket.

Diana hercegnő 1997. augusztus 31-én vesztette életét egy párizsi autószerencsétlenségben. Harry és Vilmos herceg a tragédia közelgő huszadik évfordulójára szobrot állíttat édesanyjuk emlékére. A szobor Diana egykori, Vilmos és Harry jelenlegi londoni rezidenciája, a Kensington-palota parkjának nyilvánosan látogatható részén áll majd.

Diana emlékére eddig egy nagyobb emlékmű készült, egy rendhagyó kivitelezésű szökőkút, amelyet a londoni Hyde Parkban építettek, és II. Erzsébet királynő avatta fel 2004 nyarán. Ez az alkotás azonban nem nyerte el a brit sajtó és a közönség tetszését, ráadásul tervezési problémák miatt többször is át kellett alakítani.