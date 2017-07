Riasztóan elterjedt az elhízás az iparilag fejlett országokban, az Egyesült Államokban, Új-Zélandon, Izlandon és Görögországban a felnőtt férfiak több mint 90 százaléka túlsúlyos - hívták fel a figyelmet kutatók a Frontiers in Public Health folyóiratban közzétett tanulmányukban.



Az angol nyelvű országokban a legsúlyosabb a helyzet az Egyesült Államokban: a férfiak 91,4, a nők 81,9 százaléka túlsúlyos. Új-Zélandon 91,4 és 80, Izlandon 93,6 és 80,9, Görögországban pedig 91,4 és 71,1 százalék az arány.



A túlsúlyosság fogalmába beletartozik a testzsír kóros jelenléte, amely károsítja az egészséget, és még normál súlyú, nem elhízott embereknél is fennállhat. A túlzott testzsír, különösen a hasi zsír jelenléte krónikus betegségek megnövekedett kockázatával jár, növeli az elhalálozás kockázatát, csökkenti az életminőséget.



Philip Maffetone, Ivan Rivera-Dominguez és Paul B. Laursen egy idén megjelent korábbi tanulmányukban kimutatták, hogy a világ lakosságának legalább 76 százaléka lehet túlsúlyos. Új kutatásukban a 30 legfejlettebb ipari országra összpontosítottak.



Eredményeik szerint Ausztráliában a férfiak 88, a nők 76 százaléka, a brit férfiak 86,6, a nők 77,2 százaléka túlsúlyos. Az ír férfiaknál 86,4, a nőknél 70,9 százalék az arány. Cipruson 87,8 és 72,1 százalék. A közép-európai országok közül Csehországot vonták be a kutatásba, itt a férfiak 85,5 és a nők 70 százaléka lehet túlsúlyos.



A hasi elhízás előfordulásának megnövekedését és a testzsír kóros előfordulását megfigyelték mind a felnőtt lakosságban, mind a gyermekek körében. A kutatás szerint a gyerekek 50 százaléka lehet túlsúlyos.



A hasi elhízás, a túlzott testzsír közvetlen kapcsolatban van az inzulinrezisztenciával, a szénhidrát-anyagcsere eltéréssel. A kövérség összefügg a magas vérnyomással, a kóros vérzsírösszetétellel, a szívkoszorú betegséggel, stroke-kal, a rákkal, a kettes típusú cukorbetegséggel, az epehólyag-megbetegedéssel, a porckopással, a köszvénnyel, a tüdőbetegségekkel, az alvási apnoéval és más betegségekkel - hívták fel a figyelmet a kutatók.



Sok fizikailag aktív ember, köztük hivatásos sportolók és az amerikai hadsereg tagjai is beleeshetnek a kövér kategóriába. A kutatók szerint a hagyományos mérések, a testsúly vagy a testtömeg mérése nem hatékony eszköz a túlsúlyosság megállapítására. Helyette a kutatók a derékméret és a magasság összehasonlítását javasolják: a derékméretnek kevesebbnek kell lennie a testmagasság felénél - olvasható az Eurekalert tudományos hírportálon.