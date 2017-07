Rendkívül ellenálló gonorrheakórokozókat fedeztek fel

Új, minden kezelésnek ellenálló gonorrheakórokozók megjelenésére figyelmeztetett az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) pénteken.



"A gonorrhea kórokozója igen intelligens. Akárhányszor új típusú antibiotikumot fejlesztünk ki ellene, ellenállást alakít ki vele szemben is" - mondta Teodora Wi, a genfi központú ENSZ-szervezet specialistája. A WHO becslései szerint évente 78 millió embert kapja el a betegséget, mely a nemi szerveket, a végbelet és a torkot fertőzheti meg. A kórnak sok esetben nincs tünete, de a medence szerveinek gyulladását, méhen kívüli terhességet, meddőséget okozhat, valamint növeli a HIV-fertőzés kockázatát.



Wi a The Guardian című brit lapnak beszámolt egy tanulmányról, mely a PLOS Medicine című szaklapban jelent meg és három - egy japán, egy francia és egy spanyol - esetet dokumentál, ezeknél a pácienseknél olyan gonorrheatörzseket azonosítottak, melyek ellen egyetlen ismert antibiotikum sem hatásos.



"Ezek az esetek talán csak a jéghegy csúcsát jelentik, mivel a szegényebb országokban, ahol a betegség amúgy is elterjedtebb, nem megfelelő a fertőzések diagnosztikai és bejelentési rendszere" - mondta Wi.



A globális antibiotikumkutatási szervezet igazgatója, Manica Balasegaram szerint a "helyzet komoly", nagy szükség van új gyógyszerekre, egyelőre azonban csak három lehetséges gonorrhea-ellenszer áll fejlesztés alatt, ám nincs garancia arra, hogy bármelyik is hatásosnak bizonyul a végső teszteken.