Oszaka történelmi nevezetességei

Oszaka Japán második legnagyobb városa, így az országban járva kihagyhatatlannak bizonyul. Nem csak a Nemzet konyhájaként nevezik az egykoron itt zajló rizskereskedelem apropóján, hanem a Kelet Velencéje elnevezéssel is illetni szokták, hiszen nyolc folyóra épülő csatornarendszer szeli át a várost.

Mindezeken felül rengeteg történelmi nevezetességgel és építészeti műalkotással várja azokat a turistákat, akik szeretnék Japán egy igazán izgalmas, múltat és jelent egyedülálló egyveleggé komponáló arcát megismerni. A statravel.hu Oszaka területét nem csak vallási jellegű épületei miatt ajánlja, hanem a gyakran ezekhez kapcsolódó történelmi látnivalók jelentette élményekért is.

Oszakai vár a XVI. századból

Nem csak Oszaka, de egész Japán egyik leghíresebb épülete az oszakai vár, amely a XVI. századból származik. Akkortájt védelmi céllal építették Tojotomi Hidejosi hadúr parancsára. A lemenő generációk harcai során a vár egyes épületei leégtek, mások csak elhanyagoltan álltak évszázadokig. A XIX. és a XX. században a várat többször felújították, és ma a város kihagyhatatlan látnivalójának számít a körülötte levő gazdag növényvilággal együtt. A várra jellemző, többszintes lakótornyok a jellegzetes japán építészeti stílussal társulnak.

Ahol vallás és történelem egybefonódik

Oszaka szentélyei és templomai hűen tükrözik a múltat. A Shitenno-ji buddhista templom Japán legrégebbi buddhista temploma. Az 593-ban alapított épület sokszor átépült, és mai formáját 1963-ban nyerte el. Hasonlóképp népszerű célpontnak számít az Osaka Tenman-gu szentély, amit 949-ben alapítottak, s napjainkban Japán egyik legfontosabb fesztiváljának, a Tenjin Matsurinak ad otthont minden év júliusában.

Oszakai kastélypark, mint történelmi emlékhely

Oszaka Csuó-kú városrészében terül el az oszakai kastélypark, mely a második legnagyobb park a városban. Egykoron itt kapott helyet a katonai fegyvertár a második világháború végéig, amikor megsemmisítő csapást mértek rá. A terület történelme azonban sokkal régebbre nyúlik vissza, hiszen már a 15. században katonai erődítmény állt itt. Az ennek helyére épült oszakai várkastély máig Japán egyik leginkább látványos nevezetessége. A park jelenleg cseresznye és szilvafáinak virágzásáról ismert, mely rendkívül népszerű program az ide látogatók körében. Ezen felül az oszakai várkastély őrtornyából páratlan látvány nyílik a környező öbölre és hegyekre.

Szórakozás felsőfokon

Oszaka nem csak történelmi és vallási emlékhelyeiről ismert, hanem monumentális szórakoztató komplexumairól is. A színházi előadások, koncertek mellett a balett műfaj szerelmesei is megtalálják itt számításukat. A Universal Studios Japan olyan híres mozifilmek világán vezeti keresztül a nagyérdeműt, mint a Jurassic Park, a Harry Potter, vagy a Peter Pan. A víz alatti világ rajongói a világ egyik legnagyobb akváriumát kereshetik fel Oszaka városában, ahol vízi és szárazföldi állatokat is meg lehet csodálni.

Nara, a kihagyhatatlan környékbeli város

Nara a szigetország legelső fővárosa volt, és Oszakától mindössze 30 kilométerre helyezkedik el. Ha időnk engedi, akkor mindenképpen érdemes ellátogatni ide, ugyanis Japán egészen más arcával ismerkedhetünk itt meg. Itt található a Todai-ji templomban a világ legnagyobb Buddha szobra, amely egyébként az UNESCO Világörökség részét képezi. A városban járva a Nara-park lenyűgöző természeti környezetével azonnal magával ragadja a látogatókat. Több szentély is megtalálható itt, melyek védett kincsekként bújnak meg a lombok között. Beülhetünk egy jó teázóba, vagy bérelhetünk akár riksát is, és azzal járhatjuk be a park területét. A népes, történelmi látnivalókban gazdag Oszaka mellett érdemes a régió csendes pihenést ígérő helyszíneit is felkeresni, hiszen ezek is a japán kultúra szerves részét képezik.