Okostelefonnal összemosódik a munka és a magánélet

Az okostelefonokon az állandó online jelenlét miatt egyre jobban összemosódnak a munka és a magánélet határai, a dolgozó felnőtt magyar internetezők 86 százaléka használ okostelefont, és 78 százalékuk inkább dolgozik szabadidejében is alkalmanként a telefonján, csak munkaidőben is használhassa azt magáncélra - áll az eNet és a Magyar Telekom internetgazdaságról szóló legfrissebb kutatásában, amelyet kedden juttattak el az MTI-hez.



Tízből hét válaszadó szokott munkaidejében rendszeresen - legalább hetente egyszer - magánügyben telefonálni, több mint felük pedig SMS-t írni vagy olvasni, csetelni, illetve e-mailezni is. A reprezentatív kutatás szerint 54 százalék nem munkával kapcsolatos böngészésre, 52 százalék közösségi média oldalak látogatására és 51 százalék az online híroldalak okostelefonon történő olvasására is szakít időt munkaidőben.

A munka és a magánélet összemosódásának előnye a válaszadók 71 százaléka szerint, hogy rögtön látják a beérkező e-mailjeiket, 66 százalék szerint pedig fontos ügyben online is bármikor elérhetőek kollégáik számára. Hatékonyabban oszthatják be az idejüket 44 százalék szerint, ha kis "üresjárat" van a munkahelyükön, foglalkozhatnak magánügyekkel, és fordítva, 36 százalék szerint folyamatosan naprakészek a munkahelyi tennivalóikkal kapcsolatban.

A hátrányokat illetően tízből 5 válaszadó tapasztalta, hogy mivel okostelefonon szabadidejében is könnyen elérhető, kollégái akkor is őt keresik a problémáikkal, amikor éppen nem dolgozik. Tízből 4 válaszadó pedig otthon sem tud igazán kikapcsolni, ha tudja, hogy okostelefonján munkaidőn kívül is elérhetőnek kell lennie.

A kutatás 1047, 18 éves kornál idősebb internetező közléseiből készült, 2017 januárban, és reprezentatív.