Nyáron is vonzó úticél a Plitvicei tavak

Ez a gyönyörű tórendszer Európa egyik legszebb látványossága, amelyet csak a természet kínál. 1979 óta már az Unesco is a természeti világörökség részeként tartja nyilván. Horvátországban több nemzeti park is akad, de a Plitvicei tavak vidéke az egyik leglátogatottabb.

Magát a parkot 1949-ben alapították és területe mintegy 300 négyzetkilométert tesz ki. A legmagasabb pontja a Sliski vrh, amely 1279 méter magas. A terület felkeresése a horvátországi nyaralás fénypontja lehet. Nem érdemes ezt kihagynia senkinek sem.



Összesen 16 tó kapcsolódik itt össze és 92 vízesés található a területen. Még kimondani is sok, nem megnézni!

Ez a park olyan élményt kínál, amely nem mindenkinek adatik meg. Európa egyik legszebb helyez a Plitvicei Nemzeti Park. A területén számtalan karsztbarlang, mohával benőtt szikla, különleges növény- és állatvilág található meg. Az erdőben barnamedve, vaddisznó, hiúz, őz, farkas és róka is él, emellett közel 160 madárfajban is gyönyörködhetünk. Itt láthatunk fekete gólyát, vándorsólymot, kuvikot és a tavakban a páratlan vízililiomokat.



A Plitvicei Nemzeti Parkot az alsó és a felső tavakra szokták osztani és természetesen mind a két felét érdemes bejárni. A felső tavaknál láthatjuk a Kozjakot, amely egyben a park legnagyobb tava. Itt a Bijeja Rijeka és a Crna folyók forrása is fellelhető. Itt a felső részen összesen 12 tó van, amelyek 435 és 636 méteres magasságokban találhatók meg. A 25 méter magas Galovacki vízesés is itt található, amely a második legnagyobb vízesés a parkban.

A felső tó rendszer a zabolázatlan természeti kincseket kínáló rész. Az alsó tavak a felső tavaknál sokkal szebbek, itt láthatjuk azokat a vízeséseket, amelyeket sokszor képeslapokon is megtekinthetünk. A 78 méter magas Nagy Vízesés itt található meg. Ezen a részen 4 tó helyezkedik el 503 és 523 méteres magasságokban.

Akik erre a területre készülnek tervezzen bátran egy egész napos programmal, hogy mindent megtekinthessenek, hiszen nem érdemes egyetlen szegletét sem kihagyni a Nemzeti Parknak (magyar nyelvű Plitvicei tavak térképet itt tölthetünk le ). Ide tényleg érdemes korán érkezni, hiszen a déli időszakban és délután egyre több látogatóval kell számítani.

Nyári időszakban a nemzeti park területén hatalmas tömegek alakulnak ki, hiszen aki ebbe az országba jön nyaralni ezt a parkot, biztosan nem hagyja ki a látványosságok közül. Azok, akik nem nyári időszakban készülnek az országba, hanem tavasszal azok még nagyobb látványosságban részesülhetnek, hiszen ekkor hatalmas vízhozammal bírnak a vízesések és sokkal látványosabbak. A park területén busszal, hajóval és gyalogosan is lehet közlekedni, de gyaloglásra mindenkinek számítania kell, hogy a legszebb részeket megtekinthesse. A területen természetesen megtalálhatók a gyalogutak is, amelyek fajárdák és az útvonal is jól ki van táblázva. általában 2-3 és 6-8 órás túrákat lehet itt tenni. Akik babakocsival vagy akár kerekesszékkel kívánják a parkot bejárni, azoknak nem ajánljuk a terepet.

A belépőjegy már tartalmazza a tavon lévő hajókázást és a buszt is igénybe lehet bátran venni. Amit mindenképpen érdemes magunkkal vinni az a sportcipő, a kulacs víz és a terephez illő ruházat. Ide nem érdemes szép ruhába menni, hiszen a vízesések közelében nagyon könnyen sárosak, vizesek lehetünk. Nagyon sok helyen találhatunk majd éttermet, de természetesen otthonról is vihetünk magunknak elemózsiát. Az éttermek a park területén akár este 10 óráig is nyitva vannak, így a család egy szép zárással fejezheti be a kellemes túrát.



Azok, akik nagyon finom tengeri herkentyűkre vágynak látogassák meg a Caffe Bistro Plum-ot, ebben a helyben biztosan nem fognak csalódni.