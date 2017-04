Nem semmi! Ugrani készülő férfit kapott el a rendőr - Videó

Látványos életmentésről tett közzé felvételt a hamdeni rendőrség.

A videón az látszik, hogy az amerikai városban egy ugrani készülő férfit az utolsó pillanatban ránt vissza egy rendőr.

Az életmentés egy idősek otthonában történt.

Íme a felvétel:

Shocking footage shows officer rescuing elderly man who tried to jump off the terrace of his retirement community. https://t.co/O0pXTKVqV6 pic.twitter.com/DqqXtVPQnY