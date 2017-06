Megünnepelték a brit uralkodó hivatalos születésnapját

Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg szombaton Londonban a 91 esztendős II. Erzsébet királynő "hivatalos" születésnapját. Az uralkodó a ceremónia előtt megemlékezett a szerdai londoni tűzvész és az elmúlt hónapokban elkövetett három terrortámadás áldozatairól.



A nyugati világ legidősebb és leghosszabb ideje - 1952 óta, vagyis 65 éve - regnáló uralkodójának "hivatalos" születésnapi ceremóniája a színpompás Trooping the Colour. Ezt a tisztelgő katonai parádét mindig júniusban rendezik, jóllehet a valós születésnap II. Erzsébet királynő esetében április 21.



A Trooping the Colour - a csapatzászlók ceremoniális bemutatása a hadsereg alakulatainak - 1748 óta a mindenkori uralkodó születésnapjának ünnepsége. Azt azonban, hogy a hivatalos királyi születésnapot mindig nyáron ünnepelhessék az alattvalók, VII. Eduárd király, Viktória királynő fia honosította meg a múlt század első évtizedében. VII. Eduárd születésnapja novemberben volt, amikor a brit időjárás általában alkalmatlan bármiféle nagyszabású szabadtéri rendezvény megtartására, ezért helyezték át a júniusi időpontra a hivatalos ünnepséget. Ez a szokás azóta is megmaradt.



Az elgondolás ezúttal bevált: London népe szombaton szikrázó napsütésben, nyári melegben köszönthette uralkodóját.



A Trooping the Colour ceremóniája annak a régi katonai gyakorlatnak a stilizált felidézése, amellyel az egyes alakulatok zászlait és jelképeit, vagyis színeit (colour) rendszeresen végighordozták a katonák (troops) előtt, hogy azok a csata zűrzavarában is könnyen felismerhessék, mely színek alatt kell szükség esetén gyülekezniük.



II. Erzsébet királynő 65. alkalommal vett részt ezen az ünnepségen; ez rekord az angol-brit monarchia történetében. Először 1951-ben volt jelen a Trooping the Colour rendezvényén, akkor még hercegnőként, nagybeteg édesapja, VI. György király képviseletében.



A következő évben már királynőként őt köszöntötték a felvonuló díszalakulatok, és az uralkodó azóta - egyetlen év kivételével - mindig jelen volt a ceremónián. A rendezvényt 1955-ben, az akkori országos vasutassztrájk miatt törölték. II. Erzsébet királynő és férje, a 96 esztendős Fülöp edinburghi herceg az angol-brit monarchia eddigi legidősebb uralkodói házaspárja.



A királynő az uralkodás nagy-britanniai hosszúsági rekordját már 2015. szeptember 9-én megdöntötte, 63 évet, hét hónapot és három napot eltöltve addig a trónon, átadva saját üknagymamája, Viktória királynő rekordját a történelemnek. Az idén újabb jeles évfordulót ünnepelhettek az alattvalók: februárban volt 65 éve, hogy II. Erzsébet királynő trónra lépett.



Az uralkodói házaspár az idei parádéra is hintón érkezett a Buckingham-palotából a Mall sugárúton a királyi lovas testőrség laktanyájához, amelynek parkjában a felsorakozott díszszázad díszszemlével tisztelgett a királynő előtt. Az uralkodó előzőleg a Buckingham-palota bejáratánál, Fülöp herceggel együtt egyperces néma főhajtással emlékezett meg a március óta Londonban és Manchesterben elkövetett három terrortámadás, valamint a nyugat-londoni Grenfell Tower toronyházat elpusztító szerdai tűzvész többtucatnyi halálos áldozatáról.



A királynő szombaton külön nyilatkozatot is kiadott, amelyben leszögezi, hogy a hivatalos születésnapi ceremónia hagyományosan az ünneplés napja, az idén azonban nehéz lenne felülemelkedni az elmúlt hetek egymást követő tragédiái okozta szomorúságon.



Az uralkodót a nyilatkozat szerint a manchesteri és a londoni tragédiák helyszínén tett látogatásain mélységesen megindította az a támogatás, amelyet az emberek súlyos szükséghelyzetbe került társaiknak nyújtottak.



"Szomorúságunkat egyként éljük meg, de ugyanilyen félelem és kivételezés nélküli eltökéltséggel segítjük azokat, akik a sérülések és a veszteségek rettenete után most igyekeznek újra talpra állni" - fogalmaz II. Erzsébet királynő szombati nyilatkozata.